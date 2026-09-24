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Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
Один безэкипажный катер ВСУ разбит в акватории Черного моря силами Черноморского флота. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T12:50
2026-09-24T12:50
новости сво
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
черное море
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Один безэкипажный катер ВСУ разбит в акватории Черного моря силами Черноморского флота. Об этом сообщается в сводке Минобороны.роме того, средствами ПВО сбили 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены️ 674 самолета, 284 вертолета, 244 371 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 019 танков и других боевых бронированных машин, 1 780 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 552 орудия полевой артиллерии и минометов, 72 735 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), черное море, безэкипажные катера, новости, безопасность, пво
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море

В Черном море уничтожен украинский безэкипажный катер

12:50 24.09.2026
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Один безэкипажный катер ВСУ разбит в акватории Черного моря силами Черноморского флота. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника", - сказано в сообщении.
роме того, средствами ПВО сбили 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены️ 674 самолета, 284 вертолета, 244 371 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 019 танков и других боевых бронированных машин, 1 780 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 552 орудия полевой артиллерии и минометов, 72 735 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Черное мореБезэкипажные катераНовостиБезопасностьПВО
 
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