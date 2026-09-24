https://crimea.ria.ru/20260924/bezekipazhnyy-kater-vsu-unichtozhen-v-chernom-more-1159661674.html

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море

Один безэкипажный катер ВСУ разбит в акватории Черного моря силами Черноморского флота. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T12:50

2026-09-24T12:50

2026-09-24T12:50

новости сво

министерство обороны рф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Один безэкипажный катер ВСУ разбит в акватории Черного моря силами Черноморского флота. Об этом сообщается в сводке Минобороны.роме того, средствами ПВО сбили 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены️ 674 самолета, 284 вертолета, 244 371 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 019 танков и других боевых бронированных машин, 1 780 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 552 орудия полевой артиллерии и минометов, 72 735 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), черное море, безэкипажные катера, новости, безопасность, пво