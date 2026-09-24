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Бандитизм и похищение с убийством: житель Кубани получил пожизненный срок

Бандитизм и похищение с убийством: житель Кубани получил пожизненный срок - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Бандитизм и похищение с убийством: житель Кубани получил пожизненный срок

Житель Кубани получил пожизненный срок за бандитизм, похищение и убийство супруги бизнесмена и ряд других преступлений. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T19:19

2026-09-24T19:19

2026-09-24T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Житель Кубани получил пожизненный срок за бандитизм, похищение и убийство супруги бизнесмена и ряд других преступлений. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю, преступник действовал в составе ОПГ.По данным правоохранителей, осенью 2023 года один из фигурантов находился в Новороссийске, где увидел женщину на дорогой иномарке, решил ее похитить с целью получения выкупа. Для этого он создал вооруженную преступную группу, куда вовлек двух своих знакомых.За женщиной решили устроить слежку на угнанных машинах. Сначала напали с оружием на владельца авто в гаражном кооперативе, связали и поместили его в багажник, а спустя несколько часов слежки мужчину отпустили, изъяв из салона автомобиля видеорегистратор. На следующий день по той же схеме угнали еще одно авто.При этом участники банды потребовали у супруга убитой выкуп в криптовалюте в размере более 87 миллионов рублей, сообщив ему, что похищенная еще якобы жива. Муж потерпевшей в этот же день обратился в правоохранительные органы. Бандитов задержали, а в ходе следствия выяснилось, что летом 2023 года организатор банды аналогичным способом похитил мужчину в Смоленской области, после чего сжег его автомобиль и задушил владельца.В ходе следствия проведено более 100 допросов и очных ставок, проверки показаний на месте с участием осужденных и свидетелей, более 30 обысков по местам жительства фигурантов и лиц из круга их общения.В итоге один из осужденных приговорен судом к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, второй – к 21 году колонии строгого режима. В отношении третьего дело прекращено по не реабилитирующим обстоятельствам в связи со смертью. Также судом частично удовлетворены иски потерпевших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человекаЖитель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супруги"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, новости, происшествия