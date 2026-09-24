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Бандитизм и похищение с убийством: житель Кубани получил пожизненный срок - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Бандитизм и похищение с убийством: житель Кубани получил пожизненный срок
Бандитизм и похищение с убийством: житель Кубани получил пожизненный срок - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Бандитизм и похищение с убийством: житель Кубани получил пожизненный срок
Житель Кубани получил пожизненный срок за бандитизм, похищение и убийство супруги бизнесмена и ряд других преступлений. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T19:19
2026-09-24T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Житель Кубани получил пожизненный срок за бандитизм, похищение и убийство супруги бизнесмена и ряд других преступлений. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю, преступник действовал в составе ОПГ.По данным правоохранителей, осенью 2023 года один из фигурантов находился в Новороссийске, где увидел женщину на дорогой иномарке, решил ее похитить с целью получения выкупа. Для этого он создал вооруженную преступную группу, куда вовлек двух своих знакомых.За женщиной решили устроить слежку на угнанных машинах. Сначала напали с оружием на владельца авто в гаражном кооперативе, связали и поместили его в багажник, а спустя несколько часов слежки мужчину отпустили, изъяв из салона автомобиля видеорегистратор. На следующий день по той же схеме угнали еще одно авто.При этом участники банды потребовали у супруга убитой выкуп в криптовалюте в размере более 87 миллионов рублей, сообщив ему, что похищенная еще якобы жива. Муж потерпевшей в этот же день обратился в правоохранительные органы. Бандитов задержали, а в ходе следствия выяснилось, что летом 2023 года организатор банды аналогичным способом похитил мужчину в Смоленской области, после чего сжег его автомобиль и задушил владельца.В ходе следствия проведено более 100 допросов и очных ставок, проверки показаний на месте с участием осужденных и свидетелей, более 30 обысков по местам жительства фигурантов и лиц из круга их общения.В итоге один из осужденных приговорен судом к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, второй – к 21 году колонии строгого режима. В отношении третьего дело прекращено по не реабилитирующим обстоятельствам в связи со смертью. Также судом частично удовлетворены иски потерпевших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человекаЖитель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супруги"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, новости, происшествия
Бандитизм и похищение с убийством: житель Кубани получил пожизненный срок

Житель Кубани получил пожизненный срок за бандитизм и похищения с убийствами

19:19 24.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Житель Кубани получил пожизненный срок за бандитизм, похищение и убийство супруги бизнесмена и ряд других преступлений. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю, преступник действовал в составе ОПГ.
По данным правоохранителей, осенью 2023 года один из фигурантов находился в Новороссийске, где увидел женщину на дорогой иномарке, решил ее похитить с целью получения выкупа. Для этого он создал вооруженную преступную группу, куда вовлек двух своих знакомых.
За женщиной решили устроить слежку на угнанных машинах. Сначала напали с оружием на владельца авто в гаражном кооперативе, связали и поместили его в багажник, а спустя несколько часов слежки мужчину отпустили, изъяв из салона автомобиля видеорегистратор. На следующий день по той же схеме угнали еще одно авто.
"Передвигаясь на угнанном автомобиле, фигуранты снова стали осуществлять слежку за женщиной, которую планировали похитить. В результате злоумышленники напали на нее и вывезли в лесной массив, где совершили ее убийство, причинив множественные ножевые ранения, а затем переместили тело погибшей в устье ручья", – выяснили следователи.
При этом участники банды потребовали у супруга убитой выкуп в криптовалюте в размере более 87 миллионов рублей, сообщив ему, что похищенная еще якобы жива. Муж потерпевшей в этот же день обратился в правоохранительные органы. Бандитов задержали, а в ходе следствия выяснилось, что летом 2023 года организатор банды аналогичным способом похитил мужчину в Смоленской области, после чего сжег его автомобиль и задушил владельца.
"Кроме того, установлено, что фигурант совместно со своим знакомым совершил кражу на территории Крымского района, а 4 августа 2023 года, совместно с другим знакомым, уголовное дело, в отношении которого было выделено в отдельное производство и направлено в суд для рассмотрения по существу, убил своего сообщника, с которым ранее совершал преступления", – добавили в пресс-службе.
В ходе следствия проведено более 100 допросов и очных ставок, проверки показаний на месте с участием осужденных и свидетелей, более 30 обысков по местам жительства фигурантов и лиц из круга их общения.
В итоге один из осужденных приговорен судом к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, второй – к 21 году колонии строгого режима. В отношении третьего дело прекращено по не реабилитирующим обстоятельствам в связи со смертью. Также судом частично удовлетворены иски потерпевших.
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