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Автобусы и грузовой автотранспорт проверяют в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Автобусы и грузовой автотранспорт проверяют в Симферополе
Автобусы и грузовой автотранспорт проверяют в Симферополе - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Автобусы и грузовой автотранспорт проверяют в Симферополе
с 22 по 25 сентября в Симферополе проходит акция Госавтоинспекции "Безопасный перевозчик". Особое внимание в эти дни уделяется грузовым автомобилям и... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T19:10
2026-09-24T19:10
транспорт
симферополь
безопасность
госавтоинспекция крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. с 22 по 25 сентября в Симферополе проходит акция Госавтоинспекции "Безопасный перевозчик". Особое внимание в эти дни уделяется грузовым автомобилям и пассажирским автобусам, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник отдела технического надзора ГАИ Симферополя, майор полиции Даниил Ябчаник.По информации начальника отдела технадзора ГАИ, инспекторы смотрят за соблюдением перевозчиками правил дорожного движения, таких как проезд перекрестков, пешеходных переходов, соблюдение скоростного режима."Также в эти дни уделяют особое внимание контролю технического состояния транспортного средства, его готовности к эксплуатации. В том числе проверяют путевую документацию, наличие действительного технического осмотра, действительной диагностической карты, которая подтверждает допуск этого автомобиля к дорожному движению. Это является, по сути, основой для перевозчика, потому что при перевозках технический осмотр обязателен и есть периодичность его проведения, которую эксплуатанты должны соблюдать", – пояснил гость эфира.В то же время, добавил начальник отдела ГАИ, смотрят и на состояние самого водителя автобуса или грузовика.Всего с начала этого года, привел статистику Даниил Ябчаник, на территории Симферополя выявлено порядка 900 нарушений, которые допустили водители пассажирских перевозок и водители автобусов, и порядка 2 тысяч – водители грузовых транспортных средств.В последнее время, по данным майора полиции, существенных изменений в требованиях ПДД и законодательстве касательно перевозок грузов и пассажиров не происходило, кроме введения Федерального закона № 140 о транспортно-экспедиционной деятельности, который вводит для всех перевозчиков электронный документооборот."Сейчас еще существует льготный переходный период – до 1 марта 2027 года. За это время всем водителям и перевозчикам надо перевести свой документооборот в электронный вид. Далее будет уже специальное программное обеспечение, с его помощью можно будет все контролировать, как самому перевозчику, так и контрольно-надзорным органам", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусеВ Симферополе проверили санитарное состояние автобусовВпервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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транспорт, симферополь, безопасность, госавтоинспекция крыма, новости крыма
Автобусы и грузовой автотранспорт проверяют в Симферополе

В столице Крыма проходит профилактическое мероприятие "Безопасный перевозчик"

19:10 24.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. с 22 по 25 сентября в Симферополе проходит акция Госавтоинспекции "Безопасный перевозчик". Особое внимание в эти дни уделяется грузовым автомобилям и пассажирским автобусам, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник отдела технического надзора ГАИ Симферополя, майор полиции Даниил Ябчаник.

"В рамках этого профилактического мероприятия проверяется деятельность граждан и организаций, которые осуществляют какие-либо перевозки – пассажирские или грузовые. А также деятельность, связанная с эксплуатацией транспортных средств. Контроль за их техническим состоянием на линии и за соблюдением правил дорожного движения. Все то, что в комплексе влияет на аварийность", – отметил спикер.

По информации начальника отдела технадзора ГАИ, инспекторы смотрят за соблюдением перевозчиками правил дорожного движения, таких как проезд перекрестков, пешеходных переходов, соблюдение скоростного режима.
"Также в эти дни уделяют особое внимание контролю технического состояния транспортного средства, его готовности к эксплуатации. В том числе проверяют путевую документацию, наличие действительного технического осмотра, действительной диагностической карты, которая подтверждает допуск этого автомобиля к дорожному движению. Это является, по сути, основой для перевозчика, потому что при перевозках технический осмотр обязателен и есть периодичность его проведения, которую эксплуатанты должны соблюдать", – пояснил гость эфира.
В то же время, добавил начальник отдела ГАИ, смотрят и на состояние самого водителя автобуса или грузовика.
Всего с начала этого года, привел статистику Даниил Ябчаник, на территории Симферополя выявлено порядка 900 нарушений, которые допустили водители пассажирских перевозок и водители автобусов, и порядка 2 тысяч – водители грузовых транспортных средств.
"Чаще всего причиной дорожно-транспортных происшествий являлось несоблюдение дистанции между транспортом и нарушение правил проезда перекрестков", – обозначил специалист.
В последнее время, по данным майора полиции, существенных изменений в требованиях ПДД и законодательстве касательно перевозок грузов и пассажиров не происходило, кроме введения Федерального закона № 140 о транспортно-экспедиционной деятельности, который вводит для всех перевозчиков электронный документооборот.
"Сейчас еще существует льготный переходный период – до 1 марта 2027 года. За это время всем водителям и перевозчикам надо перевести свой документооборот в электронный вид. Далее будет уже специальное программное обеспечение, с его помощью можно будет все контролировать, как самому перевозчику, так и контрольно-надзорным органам", – подытожил эксперт.
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