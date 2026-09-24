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Австралия ввела санкции против "Артека" и Нахимовского военного училища
Австралия ввела санкции против "Артека" и Нахимовского военного училища - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Австралия ввела санкции против "Артека" и Нахимовского военного училища
Австралия ввела санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму, также в ограничительные списки попали еще 34 организации и 33 физических лица. Об РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T11:38
2026-09-24T11:38
2026-09-24T11:38
австралия
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мдц "артек"
константин федоренко
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черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Австралия ввела санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму, также в ограничительные списки попали еще 34 организации и 33 физических лица. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД страны.Под ограничения также попали общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и патриотического воспитания молодежи "ВОИН".Также в списке Нахимовское военное училище, ряд банков и оборонных предприятий, в том числе Тульского оружейного завода.В отношении включенных в перечень вводятся финансовые санкции, включая заморозку активов в Австралии. Также австралийским гражданам и компаниям запрещается предоставлять им деньги, имущество и другие активы. Физическим лицам закрыли въезд в страну.Международный детский центр "Артeк" ранее был внесен в санкционный список ЕС, также санкции против "Артека" в Крыму ране ввел глава киевского режима Владимир Зеленский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр культуры Крыма и директор "Артека" попали под санкции ЕС"Мы ничему не удивляемся": директор "Артека" о европейских санкцияхПора вызывать санитаров: санкции против психбольницы и детских лагерей в Крыму оценили в МИД РФ
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австралия, санкции, санкции против россии, в мире, мдц "артек", константин федоренко, новости, черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова
Австралия ввела санкции против "Артека" и Нахимовского военного училища
Австралия ввела санкции против "Артека" в Крыму и Нахимовского училища в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Австралия ввела санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму, также в ограничительные списки попали еще 34 организации и 33 физических лица. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД страны.
"В санкционный список внесены Всероссийские детские центры "Смена", "Орленок" и Международный детский центр "Артек", а также директора "Смены" Игорь Журавлев и "Артека" Константин Федоренко", – сказано в сообщении.
Под ограничения также попали общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и патриотического воспитания молодежи "ВОИН".
Также в списке Нахимовское военное училище, ряд банков и оборонных предприятий, в том числе Тульского оружейного завода.
В отношении включенных в перечень вводятся финансовые санкции, включая заморозку активов в Австралии. Также австралийским гражданам и компаниям запрещается предоставлять им деньги, имущество и другие активы. Физическим лицам закрыли въезд в страну.
Международный детский центр "Артeк" ранее был внесен в санкционный список ЕС
, также санкции против "Артека" в Крыму ране ввел глава киевского режима Владимир Зеленский.
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