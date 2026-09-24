https://crimea.ria.ru/20260924/avstraliya-vvela-sanktsii-protiv-arteka-i-nakhimovskogo-voennogo-uchilischa-1159658491.html

Австралия ввела санкции против "Артека" и Нахимовского военного училища

Австралия ввела санкции против "Артека" и Нахимовского военного училища - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Австралия ввела санкции против "Артека" и Нахимовского военного училища

Австралия ввела санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму, также в ограничительные списки попали еще 34 организации и 33 физических лица. Об РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T11:38

2026-09-24T11:38

2026-09-24T11:38

австралия

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санкции против россии

в мире

мдц "артек"

константин федоренко

новости

черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Австралия ввела санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму, также в ограничительные списки попали еще 34 организации и 33 физических лица. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД страны.Под ограничения также попали общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и патриотического воспитания молодежи "ВОИН".Также в списке Нахимовское военное училище, ряд банков и оборонных предприятий, в том числе Тульского оружейного завода.В отношении включенных в перечень вводятся финансовые санкции, включая заморозку активов в Австралии. Также австралийским гражданам и компаниям запрещается предоставлять им деньги, имущество и другие активы. Физическим лицам закрыли въезд в страну.Международный детский центр "Артeк" ранее был внесен в санкционный список ЕС, также санкции против "Артека" в Крыму ране ввел глава киевского режима Владимир Зеленский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр культуры Крыма и директор "Артека" попали под санкции ЕС"Мы ничему не удивляемся": директор "Артека" о европейских санкцияхПора вызывать санитаров: санкции против психбольницы и детских лагерей в Крыму оценили в МИД РФ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, санкции, санкции против россии, в мире, мдц "артек", константин федоренко, новости, черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова