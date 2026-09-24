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Армия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской области
Армия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской области - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Армия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской области
Российские ВС нанесли удары по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения ВСУ, а также морским судам, задействованным в доставке РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T18:34
2026-09-24T18:34
2026-09-24T18:34
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские ВС нанесли удары по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения ВСУ, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщили в четверг в Минобороны РФ.По данным ведомства, в результате ударов поражены логистический центр в Одессе, осуществляющий хранение и распределение грузов военного назначения, поступающих на Украину из европейских государств, а также склад беспилотных летательных аппаратов в н.п. Новые Беляры Одесской области. "Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военное имущество для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), удары по украине, украина, вооруженные силы россии, новости
Армия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской области
Армия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской области - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские ВС нанесли удары по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения ВСУ, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Сегодня днем Вооруженными Силами РФ нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения деятельности ВСУ, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", - говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, в результате ударов поражены логистический центр в Одессе, осуществляющий хранение и распределение грузов военного назначения, поступающих на Украину из европейских государств, а также склад беспилотных летательных аппаратов в н.п. Новые Беляры Одесской области.
"Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военное имущество для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
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