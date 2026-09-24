https://crimea.ria.ru/20260924/armiya-rossii-udarila-po-skladskim-terminalam-i-sudam-v-odesskoy-oblasti-1159682586.html

Армия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской области

Армия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской области - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Армия России ударила по складским терминалам и судам в Одесской области

Российские ВС нанесли удары по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения ВСУ, а также морским судам, задействованным в доставке РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T18:34

2026-09-24T18:34

2026-09-24T18:34

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские ВС нанесли удары по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения ВСУ, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщили в четверг в Минобороны РФ.По данным ведомства, в результате ударов поражены логистический центр в Одессе, осуществляющий хранение и распределение грузов военного назначения, поступающих на Украину из европейских государств, а также склад беспилотных летательных аппаратов в н.п. Новые Беляры Одесской области. "Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военное имущество для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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