Аналог "Лепестка": в Крыму нашли новые мины украинских боевиков
В Крыму обнаружены новые мины-аналоги "Лепестков" - Мирошник
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ в августе продолжили практику минирования российских территорий. В частности, в Крыму обнаружены новые мины кустарного производства, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"В августе украинские боевики продолжили преступную практику дистанционного минирования автодороги общего пользования, придомовых территорий и мест скопления гражданских лиц в населенных пунктах, находящихся в прифронтовой зоне. Для дистанционного минирования использовались БПЛА самолетного и гексакоптерного типа", - сообщил он.
По информации Мирошника, в Брянской, Курской, Херсонской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике зафиксированы случаи подрывов мирных жителей. В Луганской Народной Республике и Крыму были обнаружены новые противопехотные мины кустарного производства.
"В ЛНР и Крыму были обнаружены новые противопехотные мины кустарного производства, с принципом действия аналогичным минам "Лепесток". В конце месяца в окрестностях трассы "Новороссия" в Запорожской области был обнаружен беспилотник ВФУ, который переносил мины с магнитными датчиками, замаскированными под древесные пеньки, что является грубым нарушением конвенции о негуманном оружии", - подчеркнули в МИД.
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