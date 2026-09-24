https://crimea.ria.ru/20260924/analog-lepestka-v-krymu-nashli-novye-miny-ukrainskikh-boevikov-1159650383.html

Аналог "Лепестка": в Крыму нашли новые мины украинских боевиков

Аналог "Лепестка": в Крыму нашли новые мины украинских боевиков - РИА Новости Крым, 24.09.2026

Аналог "Лепестка": в Крыму нашли новые мины украинских боевиков

Боевики ВСУ в августе продолжили практику минирования российских территорий. В частности, в Крыму обнаружены новые мины кустарного производства, сообщил посол... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T10:29

2026-09-24T10:29

2026-09-24T10:29

крым

новости крыма

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ в августе продолжили практику минирования российских территорий. В частности, в Крыму обнаружены новые мины кустарного производства, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По информации Мирошника, в Брянской, Курской, Херсонской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике зафиксированы случаи подрывов мирных жителей. В Луганской Народной Республике и Крыму были обнаружены новые противопехотные мины кустарного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударовВСУ ударили по машине "скорой" в Запорожской области – погиб водительВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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