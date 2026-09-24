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Аналог "Лепестка": в Крыму нашли новые мины украинских боевиков - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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Аналог "Лепестка": в Крыму нашли новые мины украинских боевиков
Аналог "Лепестка": в Крыму нашли новые мины украинских боевиков - РИА Новости Крым, 24.09.2026
Аналог "Лепестка": в Крыму нашли новые мины украинских боевиков
Боевики ВСУ в августе продолжили практику минирования российских территорий. В частности, в Крыму обнаружены новые мины кустарного производства, сообщил посол... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T10:29
2026-09-24T10:29
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родион мирошник
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ в августе продолжили практику минирования российских территорий. В частности, в Крыму обнаружены новые мины кустарного производства, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По информации Мирошника, в Брянской, Курской, Херсонской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике зафиксированы случаи подрывов мирных жителей. В Луганской Народной Республике и Крыму были обнаружены новые противопехотные мины кустарного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударовВСУ ударили по машине "скорой" в Запорожской области – погиб водительВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области
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крым, новости крыма, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), безопасность республики крым и севастополя
Аналог "Лепестка": в Крыму нашли новые мины украинских боевиков

В Крыму обнаружены новые мины-аналоги "Лепестков" - Мирошник

10:29 24.09.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ в августе продолжили практику минирования российских территорий. В частности, в Крыму обнаружены новые мины кустарного производства, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"В августе украинские боевики продолжили преступную практику дистанционного минирования автодороги общего пользования, придомовых территорий и мест скопления гражданских лиц в населенных пунктах, находящихся в прифронтовой зоне. Для дистанционного минирования использовались БПЛА самолетного и гексакоптерного типа", - сообщил он.
По информации Мирошника, в Брянской, Курской, Херсонской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике зафиксированы случаи подрывов мирных жителей. В Луганской Народной Республике и Крыму были обнаружены новые противопехотные мины кустарного производства.
"В ЛНР и Крыму были обнаружены новые противопехотные мины кустарного производства, с принципом действия аналогичным минам "Лепесток". В конце месяца в окрестностях трассы "Новороссия" в Запорожской области был обнаружен беспилотник ВФУ, который переносил мины с магнитными датчиками, замаскированными под древесные пеньки, что является грубым нарушением конвенции о негуманном оружии", - подчеркнули в МИД.
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