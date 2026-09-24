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60 млрд на развитие: Аксенов рассказал о помощи Москвы Крыму
60 млрд на развитие: Аксенов рассказал о помощи Москвы Крыму - РИА Новости Крым, 24.09.2026
60 млрд на развитие: Аксенов рассказал о помощи Москвы Крыму
Крым получил 60 миллиардов рублей по программе о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с правительством Москвы за период ее... РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T16:53
2026-09-24T16:53
2026-09-24T16:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Крым получил 60 миллиардов рублей по программе о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с правительством Москвы за период ее реализации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с аудиторами столичной Контрольно-счетной палаты.На эти средства были благоустроены общественные и дворовые территории, детские и спортивные площадки, остановочные павильоны, площадки для сбора ТКО, перечислил глава региона. Кроме того, обновлен парк автомобильной техники пассажирского транспорта и коммунальной техники, модернизированы учреждения здравоохранения, закуплены автомобили скорой помощи и медоборудование, капитально отремонтированы учреждения образования и культуры, на объектах культурного наследия проведены ремонтно-реставрационные работы.Правительство Москвы также продолжит оказывать помощь Севастополю по линии городского благоустройства, строительства и безопасности, сообщал ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым перевыполнил план по благоустройству территорийПутин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею СобянинуЗа 12 лет в Симферополе отремонтировали около 25 общественных пространств
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сергей аксенов, крым, новости крыма, москва, финансирование
60 млрд на развитие: Аксенов рассказал о помощи Москвы Крыму
Крым получил 60 млрд по программе сотрудничества с Москвой с 2020 года – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Крым получил 60 миллиардов рублей по программе о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с правительством Москвы за период ее реализации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с аудиторами столичной Контрольно-счетной палаты.
"За период реализации программы с 2020 года Республика Крым получила из бюджета города Москвы межбюджетных трансфертов на сумму около 60 млрд рублей, в том числе 12,5 млрд рублей за последние три года", – проинформировал Аксенов в своем канале в МАКС.
На эти средства были благоустроены общественные и дворовые территории, детские и спортивные площадки, остановочные павильоны, площадки для сбора ТКО, перечислил глава региона. Кроме того, обновлен парк автомобильной техники пассажирского транспорта и коммунальной техники, модернизированы учреждения здравоохранения, закуплены автомобили скорой помощи и медоборудование, капитально отремонтированы учреждения образования и культуры, на объектах культурного наследия проведены ремонтно-реставрационные работы.
"Программа сотрудничества с правительством Москвы будет действовать до 2028 года, а на 2026 год запланированы мероприятия в сфере строительства, транспорта, медицины и иных на сумму 3,3 млрд рублей", – анонсировал глава республики. И поблагодарил правительство Москвы и мэра столицы Сергея Собянина.
Правительство Москвы также продолжит оказывать помощь Севастополю
по линии городского благоустройства, строительства и безопасности, сообщал ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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