https://crimea.ria.ru/20260924/60-mlrd-na-razvitie-aksenov-rasskazal-o-pomoschi-moskvy-krymu-1159672800.html

60 млрд на развитие: Аксенов рассказал о помощи Москвы Крыму

60 млрд на развитие: Аксенов рассказал о помощи Москвы Крыму - РИА Новости Крым, 24.09.2026

60 млрд на развитие: Аксенов рассказал о помощи Москвы Крыму

Крым получил 60 миллиардов рублей по программе о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с правительством Москвы за период ее... РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T16:53

2026-09-24T16:53

2026-09-24T16:53

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Крым получил 60 миллиардов рублей по программе о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с правительством Москвы за период ее реализации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с аудиторами столичной Контрольно-счетной палаты.На эти средства были благоустроены общественные и дворовые территории, детские и спортивные площадки, остановочные павильоны, площадки для сбора ТКО, перечислил глава региона. Кроме того, обновлен парк автомобильной техники пассажирского транспорта и коммунальной техники, модернизированы учреждения здравоохранения, закуплены автомобили скорой помощи и медоборудование, капитально отремонтированы учреждения образования и культуры, на объектах культурного наследия проведены ремонтно-реставрационные работы.Правительство Москвы также продолжит оказывать помощь Севастополю по линии городского благоустройства, строительства и безопасности, сообщал ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым перевыполнил план по благоустройству территорийПутин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею СобянинуЗа 12 лет в Симферополе отремонтировали около 25 общественных пространств

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, москва, финансирование