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40 украинских дронов сбили за ночь над территорией России

40 украинских дронов сбили за ночь над территорией России - РИА Новости Крым, 24.09.2026

40 украинских дронов сбили за ночь над территорией России

За минувшую ночь над территорией России, в том числе над Крымом, сбили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 24.09.2026

2026-09-24T08:55

2026-09-24T08:55

2026-09-24T08:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. За минувшую ночь над территорией России, в том числе над Крымом, сбили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным Минобороны РФ, беспилотники уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Крымом.В Крыму угроза атаки беспилотников была объявлена в полночь. По данным Главного управления МЧС России по региону*, опасность сохраняется и к утру четверга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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