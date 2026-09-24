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40 украинских дронов сбили за ночь над территорией России
40 украинских дронов сбили за ночь над территорией России - РИА Новости Крым, 24.09.2026
40 украинских дронов сбили за ночь над территорией России
За минувшую ночь над территорией России, в том числе над Крымом, сбили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T08:55
2026-09-24T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. За минувшую ночь над территорией России, в том числе над Крымом, сбили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным Минобороны РФ, беспилотники уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Крымом.В Крыму угроза атаки беспилотников была объявлена в полночь. По данным Главного управления МЧС России по региону*, опасность сохраняется и к утру четверга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, пво, крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
40 украинских дронов сбили за ночь над территорией России
За ночь над регионами России сбили 40 украинских беспилотников
08:55 24.09.2026 (обновлено: 08:56 24.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. За минувшую ночь над территорией России, в том числе над Крымом, сбили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В период с 20:00 мск 23 сентября до 08:00 мск 24 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, беспилотники уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Крымом.
В Крыму угроза атаки беспилотников была объявлена в полночь. По данным Главного управления МЧС России по региону*, опасность сохраняется и к утру четверга.
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