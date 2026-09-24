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34 дрона ВСУ сбиты над регионами России
34 дрона ВСУ сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 24.09.2026
34 дрона ВСУ сбиты над регионами России
Дежурные силы российской ПВО в течение дня в четверг сбили 34 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.09.2026
2026-09-24T20:34
2026-09-24T20:34
2026-09-24T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Дежурные силы российской ПВО в течение дня в четверг сбили 34 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в ночь на четверг над территорией России, в том числе над Крымом, сбили 40 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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34 дрона ВСУ сбиты над регионами России
34 дрона ВСУ сбиты над регионами России - Минобороны
20:34 24.09.2026 (обновлено: 20:38 24.09.2026)