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34 дрона ВСУ сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 24.09.2026
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34 дрона ВСУ сбиты над регионами России
34 дрона ВСУ сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 24.09.2026
34 дрона ВСУ сбиты над регионами России
Дежурные силы российской ПВО в течение дня в четверг сбили 34 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Дежурные силы российской ПВО в течение дня в четверг сбили 34 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в ночь на четверг над территорией России, в том числе над Крымом, сбили 40 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, пво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, крым, срочные новости крыма
34 дрона ВСУ сбиты над регионами России

34 дрона ВСУ сбиты над регионами России - Минобороны

20:34 24.09.2026 (обновлено: 20:38 24.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Дежурные силы российской ПВО в течение дня в четверг сбили 34 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг над территорией России, в том числе над Крымом, сбили 40 украинских беспилотников.
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Министерство обороны РФНовости СВОБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУКрымСрочные новости Крыма
 
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