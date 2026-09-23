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Запугать невозможно: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Запугать невозможно: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах
Запугать невозможно: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Запугать невозможно: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах и отметил, что противник пытался помешать их проведению. Об этом глава... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T16:22
2026-09-23T16:22
владимир путин (политик)
россия
выборы
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах и отметил, что противник пытался помешать их проведению. Об этом глава государства сказал в среду, 23 сентября, в ходе совещания с членами правительства РФ.При этом, по его словам, очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно.Утром 21 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ составила 59,35%, что является рекордом парламентских выборов в России. На выборах в Госдуму по результатам обработки 95% протоколов лидирует партия "Единая Россия", набирающая 57,83% голосов. Предварительно, у нее будет 355 депутатов в новом созыве российского парламента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Результаты выборов в Госдуму РФ стали ответом Западу – мнениеВ Севастополе подсчитали голоса на выборах депутатов ГосдумыВыборы депутатов Госдумы в Крыму состоялись - как распределились голоса
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владимир путин (политик), россия, выборы, общество
Запугать невозможно: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах

Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах и рассказал о попытках их срыва

16:22 23.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в Госдуму
Подсчет голосов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах и отметил, что противник пытался помешать их проведению. Об этом глава государства сказал в среду, 23 сентября, в ходе совещания с членами правительства РФ.
"Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании. Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов", – сказал Путин.
При этом, по его словам, очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно.
Утром 21 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ составила 59,35%, что является рекордом парламентских выборов в России. На выборах в Госдуму по результатам обработки 95% протоколов лидирует партия "Единая Россия", набирающая 57,83% голосов. Предварительно, у нее будет 355 депутатов в новом созыве российского парламента.
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