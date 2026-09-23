https://crimea.ria.ru/20260923/zapugat-nevozmozhno-putin-poblagodaril-rossiyan-za-uchastie-v-vyborakh-1159633032.html

Запугать невозможно: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах

Запугать невозможно: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Запугать невозможно: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах и отметил, что противник пытался помешать их проведению. Об этом глава... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T16:22

2026-09-23T16:22

2026-09-23T16:22

владимир путин (политик)

россия

выборы

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах и отметил, что противник пытался помешать их проведению. Об этом глава государства сказал в среду, 23 сентября, в ходе совещания с членами правительства РФ.При этом, по его словам, очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно.Утром 21 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ составила 59,35%, что является рекордом парламентских выборов в России. На выборах в Госдуму по результатам обработки 95% протоколов лидирует партия "Единая Россия", набирающая 57,83% голосов. Предварительно, у нее будет 355 депутатов в новом созыве российского парламента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Результаты выборов в Госдуму РФ стали ответом Западу – мнениеВ Севастополе подсчитали голоса на выборах депутатов ГосдумыВыборы депутатов Госдумы в Крыму состоялись - как распределились голоса

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2026

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владимир путин (политик), россия, выборы, общество