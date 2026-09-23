Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260923/vtb-beznalichnye-povsednevnye-platezhi-prodolzhat-umerennyy-rost-1159620976.html
ВТБ: безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост
ВТБ: безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост - РИА Новости Крым, 23.09.2026
ВТБ: безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост
По оценке ВТБ, по итогам 2026 года объем безналичных платежей через банковские приложения в повседневных категориях вырастет на 7%, наиболее высокую динамику... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T12:09
2026-09-23T12:09
втб
банк
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145929491_0:62:1180:725_1920x0_80_0_0_23252f5269ad359ab541a165d9e3aed4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. По оценке ВТБ, по итогам 2026 года объем безналичных платежей через банковские приложения в повседневных категориях вырастет на 7%, наиболее высокую динамику покажут оплата ЖКУ, медицины и образования, сообщает пресс-служба банка.Рынок безналичных повседневных платежей через банковские приложения продолжит расти, однако темпы его развития будут умереннее: для сравнения, в 2025 году прирост составил 12%. Снижение темпов связано с тем, что цифровые способы оплаты уже широко вошли в повседневные финансовые сценарии пользователей.При этом в ряде потребительских категорий темпы роста будут немного ниже, чем годом ранее. В 2025 году оплата услуг образования и культуры, туризма и медицины росла на 12%, тогда как в 2026 году рынок переходит к более сбалансированной динамике.Аналитики банка ожидают, что в 2027 году рынок сохранит умеренную положительную динамику. Основными драйверами останутся регулярные платежи, интеграция оплаты в цифровые сервисы, а также автоплатежи. Дополнительным фактором станет отсутствие комиссий и возможность совершать операции в несколько кликов: пользователи будут реже откладывать обязательные платежи и чаще переводить их в автоматический формат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145929491_65:0:1113:786_1920x0_80_0_0_a1c4349b450e92f24ca3f104e435c23c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, банк

ВТБ: безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост

12:09 23.09.2026
 
© Пресс-служба ВТБЖители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ
Жители Крыма оформили 1 миллион продуктов и сервисов ВТБ
© Пресс-служба ВТБ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. По оценке ВТБ, по итогам 2026 года объем безналичных платежей через банковские приложения в повседневных категориях вырастет на 7%, наиболее высокую динамику покажут оплата ЖКУ, медицины и образования, сообщает пресс-служба банка.
Рынок безналичных повседневных платежей через банковские приложения продолжит расти, однако темпы его развития будут умереннее: для сравнения, в 2025 году прирост составил 12%. Снижение темпов связано с тем, что цифровые способы оплаты уже широко вошли в повседневные финансовые сценарии пользователей.
В сегменте регулярных бытовых платежей оплата ЖКУ через банковские приложения увеличится на 12%, медицинских услуг – на 11%, образования и культуры – на 10%. В категориях телекоммуникаций, мобильной связи и туризма прирост составит 9%.
При этом в ряде потребительских категорий темпы роста будут немного ниже, чем годом ранее. В 2025 году оплата услуг образования и культуры, туризма и медицины росла на 12%, тогда как в 2026 году рынок переходит к более сбалансированной динамике.
"Безналичные платежи уже стали не отдельным цифровым сервисом, а привычной частью повседневной жизни. Клиенты все чаще используют банковские приложения для регулярных операций: оплаты коммунальных услуг, налогов, связи, медицинских и образовательных сервисов. На этом фоне рынок продолжит расширяться, но его рост будет определяться уже не переходом пользователей в онлайн, а увеличением частоты операций, развитием автоплатежей и более удобными сценариями оплаты", - отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.
Аналитики банка ожидают, что в 2027 году рынок сохранит умеренную положительную динамику. Основными драйверами останутся регулярные платежи, интеграция оплаты в цифровые сервисы, а также автоплатежи. Дополнительным фактором станет отсутствие комиссий и возможность совершать операции в несколько кликов: пользователи будут реже откладывать обязательные платежи и чаще переводить их в автоматический формат.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
ВТББанк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09ВТБ: безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост
11:58Авиация ЧФ сбила три украинских безэкипажных катера
11:49Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России
11:42Стихия обрушилась на Крым: где выпало больше всего осадков
11:26США нужно перемирие на Украине: о чем будут говорить Лавров и Рубио
11:14Подросток поджег заправку и машину полиции в Подмосковье
11:06Авария на линии оставила Феодосию без света в среду
10:55За "слив" украинской разведке данных о ПВО крымчанина приговорили к 16 годам
10:44В Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов
10:33Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водой
10:22Центр Симферополя останется без воды в среду: адреса
10:15В Улан-Удэ ученица одиннадцатого класса выпала из окна школы
10:02В Сакском районе из-за непогоды отменили отключение газа
09:50Собирал деньги на экипировку для ВСУ: В Крыму задержан агент Украины
09:36В Малайзии появится детский лагерь по модели "Артека"
09:2641 человек погиб от атак ВСУ на регионы России за неделю
09:03В Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения света
08:53Более 500 беспилотников ВСУ пытались атаковать российские регионы
08:45Восточный Крым частично останется без воды в среду
08:36На Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центры
Лента новостейМолния