https://crimea.ria.ru/20260923/vtb-beznalichnye-povsednevnye-platezhi-prodolzhat-umerennyy-rost-1159620976.html

ВТБ: безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост

ВТБ: безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост - РИА Новости Крым, 23.09.2026

ВТБ: безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост

По оценке ВТБ, по итогам 2026 года объем безналичных платежей через банковские приложения в повседневных категориях вырастет на 7%, наиболее высокую динамику... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T12:09

2026-09-23T12:09

2026-09-23T12:09

втб

банк

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145929491_0:62:1180:725_1920x0_80_0_0_23252f5269ad359ab541a165d9e3aed4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. По оценке ВТБ, по итогам 2026 года объем безналичных платежей через банковские приложения в повседневных категориях вырастет на 7%, наиболее высокую динамику покажут оплата ЖКУ, медицины и образования, сообщает пресс-служба банка.Рынок безналичных повседневных платежей через банковские приложения продолжит расти, однако темпы его развития будут умереннее: для сравнения, в 2025 году прирост составил 12%. Снижение темпов связано с тем, что цифровые способы оплаты уже широко вошли в повседневные финансовые сценарии пользователей.При этом в ряде потребительских категорий темпы роста будут немного ниже, чем годом ранее. В 2025 году оплата услуг образования и культуры, туризма и медицины росла на 12%, тогда как в 2026 году рынок переходит к более сбалансированной динамике.Аналитики банка ожидают, что в 2027 году рынок сохранит умеренную положительную динамику. Основными драйверами останутся регулярные платежи, интеграция оплаты в цифровые сервисы, а также автоплатежи. Дополнительным фактором станет отсутствие комиссий и возможность совершать операции в несколько кликов: пользователи будут реже откладывать обязательные платежи и чаще переводить их в автоматический формат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк