https://crimea.ria.ru/20260923/vtb-beznalichnye-povsednevnye-platezhi-prodolzhat-umerennyy-rost-1159620976.html
ВТБ: безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост
ВТБ: безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост - РИА Новости Крым, 23.09.2026
ВТБ: безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост
По оценке ВТБ, по итогам 2026 года объем безналичных платежей через банковские приложения в повседневных категориях вырастет на 7%, наиболее высокую динамику... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T12:09
2026-09-23T12:09
2026-09-23T12:09
втб
банк
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145929491_0:62:1180:725_1920x0_80_0_0_23252f5269ad359ab541a165d9e3aed4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. По оценке ВТБ, по итогам 2026 года объем безналичных платежей через банковские приложения в повседневных категориях вырастет на 7%, наиболее высокую динамику покажут оплата ЖКУ, медицины и образования, сообщает пресс-служба банка.Рынок безналичных повседневных платежей через банковские приложения продолжит расти, однако темпы его развития будут умереннее: для сравнения, в 2025 году прирост составил 12%. Снижение темпов связано с тем, что цифровые способы оплаты уже широко вошли в повседневные финансовые сценарии пользователей.При этом в ряде потребительских категорий темпы роста будут немного ниже, чем годом ранее. В 2025 году оплата услуг образования и культуры, туризма и медицины росла на 12%, тогда как в 2026 году рынок переходит к более сбалансированной динамике.Аналитики банка ожидают, что в 2027 году рынок сохранит умеренную положительную динамику. Основными драйверами останутся регулярные платежи, интеграция оплаты в цифровые сервисы, а также автоплатежи. Дополнительным фактором станет отсутствие комиссий и возможность совершать операции в несколько кликов: пользователи будут реже откладывать обязательные платежи и чаще переводить их в автоматический формат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145929491_65:0:1113:786_1920x0_80_0_0_a1c4349b450e92f24ca3f104e435c23c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, банк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. По оценке ВТБ, по итогам 2026 года объем безналичных платежей через банковские приложения в повседневных категориях вырастет на 7%, наиболее высокую динамику покажут оплата ЖКУ, медицины и образования, сообщает пресс-служба банка.
Рынок безналичных повседневных платежей через банковские приложения продолжит расти, однако темпы его развития будут умереннее: для сравнения, в 2025 году прирост составил 12%. Снижение темпов связано с тем, что цифровые способы оплаты уже широко вошли в повседневные финансовые сценарии пользователей.
В сегменте регулярных бытовых платежей оплата ЖКУ через банковские приложения увеличится на 12%, медицинских услуг – на 11%, образования и культуры – на 10%. В категориях телекоммуникаций, мобильной связи и туризма прирост составит 9%.
При этом в ряде потребительских категорий темпы роста будут немного ниже, чем годом ранее. В 2025 году оплата услуг образования и культуры, туризма и медицины росла на 12%, тогда как в 2026 году рынок переходит к более сбалансированной динамике.
"Безналичные платежи уже стали не отдельным цифровым сервисом, а привычной частью повседневной жизни. Клиенты все чаще используют банковские приложения для регулярных операций: оплаты коммунальных услуг, налогов, связи, медицинских и образовательных сервисов. На этом фоне рынок продолжит расширяться, но его рост будет определяться уже не переходом пользователей в онлайн, а увеличением частоты операций, развитием автоплатежей и более удобными сценариями оплаты", - отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.
Аналитики банка ожидают, что в 2027 году рынок сохранит умеренную положительную динамику. Основными драйверами останутся регулярные платежи, интеграция оплаты в цифровые сервисы, а также автоплатежи. Дополнительным фактором станет отсутствие комиссий и возможность совершать операции в несколько кликов: пользователи будут реже откладывать обязательные платежи и чаще переводить их в автоматический формат.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube