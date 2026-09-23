https://crimea.ria.ru/20260923/vstrecha-putina-s-trampom-i-zelenskim-v-kremle-sdelali-zayavlenie-1159622841.html

Встреча Путина с Трампом и Зеленским: в Кремле сделали заявление

Встреча Путина с Трампом и Зеленским: в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Встреча Путина с Трампом и Зеленским: в Кремле сделали заявление

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выражают готовность при необходимости провести еще одну встречу. Об этом сказал... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T12:51

2026-09-23T12:51

2026-09-23T12:51

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сша

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выражают готовность при необходимости провести еще одну встречу. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Трамп в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что может провести еще одну встречу с президентом России. Глава Белого дома напомнил, что с Путиным у него уже была встреча на Аляске.Встреча российского лидера с главой киевского режима также возможна, если Зеленский все же решит приехать в Москву, подчеркнул Песков.Песков добавил, что в каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени. Он также подчеркнул, что российская сторона сохраняет свою открытость для мирных переговоров.Ранее американский лидер в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что конфликт на Украине может завершиться быстрее, чем многие ожидают. По его словам, США работают с руководством Москвы и Киева над урегулированием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США нужно перемирие на Украине: о чем будут говорить Лавров и РубиоКогда закончится конфликт на Украине - неожиданный прогноз ТрампаУкраина должна перестать бить по связанным с США танкерам – Рубио

https://crimea.ria.ru/20260918/davayte-zhit-druzhno-inache-nam-pridetsya-otvechat-putin-obratilsya-k-evrope-1159520620.html

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