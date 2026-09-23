Встреча Путина с Трампом и Зеленским: в Кремле сделали заявление
Песков заявил о готовности Путина провести встречи с Трампом и Зеленским
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выражают готовность при необходимости провести еще одну встречу. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Трамп в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что может провести еще одну встречу с президентом России. Глава Белого дома напомнил, что с Путиным у него уже была встреча на Аляске.
"Пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет, если говорить о российско-американской встрече. Готовность такая у президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести", – сказал Песков.
Встреча российского лидера с главой киевского режима также возможна, если Зеленский все же решит приехать в Москву, подчеркнул Песков.
"Что касается встречи Путина с Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены, он прекрасно знает, какие решения нужно принять", – отметил пресс-секретарь президента РФ.
Песков добавил, что в каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени. Он также подчеркнул, что российская сторона сохраняет свою открытость для мирных переговоров.
Ранее американский лидер в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что конфликт на Украине может завершиться быстрее, чем многие ожидают. По его словам, США работают с руководством Москвы и Киева над урегулированием.
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