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ВС России ударили по центру международной связи спецслужб Украины в Киеве
ВС России ударили по центру международной связи спецслужб Украины в Киеве - РИА Новости Крым, 23.09.2026
ВС России ударили по центру международной связи спецслужб Украины в Киеве
Российские Вооруженные силы в ходе ударов в среду поразили центр обработки данных "Юнайтед ДС" в Киеве, который обеспечивает обработку и передачу данных, а... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T18:17
2026-09-23T18:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в ходе ударов в среду поразили центр обработки данных "Юнайтед ДС" в Киеве, который обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб Украины, сообщает Минобороны РФ.Днем в среду ВС РФ нанесли удары беспилотниками по центрам обработки данных, а также логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения деятельности ВСУ.Также нанесен удар по центру обработки данных New-Telco в Киеве – одному из ключевых объектов обмена интернет-трафиком минобороны Украины.Также нанесены удары по логистическим центрам хранения и распределение военных грузов в Одессе и Ильичевке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ВС России ударили по центру международной связи спецслужб Украины в Киеве
В Киеве поражен центр обработки данных и международной связи спецслужб Украины
18:17 23.09.2026 (обновлено: 18:37 23.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в ходе ударов в среду поразили центр обработки данных "Юнайтед ДС" в Киеве, который обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб Украины, сообщает Минобороны РФ.
Днем в среду ВС РФ нанесли удары беспилотниками по центрам обработки данных, а также логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения деятельности ВСУ.
"В результате ударов поражены: в городе Киев: центр обработки данных "Юнайтед ДС", обеспечивающий обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб Украины", – говорится в сообщении МО РФ.
Также нанесен удар по центру обработки данных New-Telco в Киеве – одному из ключевых объектов обмена интернет-трафиком минобороны Украины.
"В результате ударов в городе Киев поражен центр обработки данных New-Telco, один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком минобороны Украины", – также сообщили в МО РФ.
Также нанесены удары по логистическим центрам хранения и распределение военных грузов в Одессе и Ильичевке.
"В результате ударов поражены в Одесской области два логистических центра в городе Одесса и населенном пункте Ильичевка, осуществляющих хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из европейских государств", – проинформировали в МО РФ
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