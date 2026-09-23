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ВС России ударили по центру международной связи спецслужб Украины в Киеве

ВС России ударили по центру международной связи спецслужб Украины в Киеве - РИА Новости Крым, 23.09.2026

ВС России ударили по центру международной связи спецслужб Украины в Киеве

Российские Вооруженные силы в ходе ударов в среду поразили центр обработки данных "Юнайтед ДС" в Киеве, который обеспечивает обработку и передачу данных, а... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T18:17

2026-09-23T18:17

2026-09-23T18:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в ходе ударов в среду поразили центр обработки данных "Юнайтед ДС" в Киеве, который обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб Украины, сообщает Минобороны РФ.Днем в среду ВС РФ нанесли удары беспилотниками по центрам обработки данных, а также логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения деятельности ВСУ.Также нанесен удар по центру обработки данных New-Telco в Киеве – одному из ключевых объектов обмена интернет-трафиком минобороны Украины.Также нанесены удары по логистическим центрам хранения и распределение военных грузов в Одессе и Ильичевке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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