https://crimea.ria.ru/20260923/voennaya-operatsiya-ssha-protiv-kuby-mozhet-nachatsya-cherez-nedeli--mnenie-1159597934.html

Военная операция США против Кубы может начаться через недели – мнение

Военная операция США против Кубы может начаться через недели – мнение - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Военная операция США против Кубы может начаться через недели – мнение

США могут провести военную операцию против Кубы в октябре, это чрезвычайно вероятный сценарий развития событий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T07:52

2026-09-23T07:52

2026-09-23T07:52

андрей манойло

мнения

дональд трамп

куба

политика

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. США могут провести военную операцию против Кубы в октябре, это чрезвычайно вероятный сценарий развития событий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политнаук Андрей Манойло.К теме очень вероятного нападения США на Кубу в ближайшее время эксперт подошел, рассуждая о том, что американский лидер Дональд Трамп – "человек с болезненным самолюбием и большим числом незакрытых гештальтов" – после череды поражений и разбитых надежд к сегодняшнему дню оказался не просто в безвыходном, но и в крайне уязвимом положении, что для него недопустимо.Одним из последних примеров тому стало заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который, подмигивая журналистам, сообщил, что готов номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот поможет завершить конфликт на Украине, отметил гость эфира.Он напомнил, что Трамп не раз заявлял о том, что он более достоин Нобелевской премии, чем все предыдущие президенты США, "что, возможно и так", заметил Манойло.И если бы эту премию Трампу присудили в начале второго президентского срока, то "мир не обеднел бы от одной медали, зато, возможно, не было бы вооруженных конфликтов, которые он развернул, в частности, против Венесуэлы и Ирана", считает эксперт."Трамп очень нуждался и нуждается во внешнем признании. Он и вооруженные конфликты, все эти войны развернул наполовину потому, что ему надо было, чтобы мир признал его как великого полководца", – отметил Манойло.Подлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции ТрампаТеперь же ситуация усугубилась, и риски того, что число начатых США военных конфликтов вырастет, крайне велики, считает Манойло.Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказывал мнение, что президент США Дональд Трамп активизирует операцию по смене режима на Кубе по нескольким причинам, одна из которых – попытка поднять свой рейтинг за счет латиноамериканского электората в преддверии выборов.Трамп пригрозил Кубе >>Напомним, Трамп объявил Кубу угрозой национальной безопасности США в январе 2026 года, заявив, что республика сотрудничает с рядом враждебных Штатам стран, включая Россию, Китай и Иран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что США приготовили Кубе и как на это влияет авантюра Трампа в Иране Венесуэла заявила о военной агрессии США Иран предложил США завершить войну и прекратить морскую блокаду

куба

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей манойло, мнения, дональд трамп, куба, политика, сша