https://crimea.ria.ru/20260923/v-tekuschem-godu-v-krymu-otremontiruyut-pochti-tysyachu-elementov-mkd-1159634057.html

В текущем году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов МКД

В текущем году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов МКД - РИА Новости Крым, 23.09.2026

В текущем году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов МКД

В 2026 году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов многоквартирных домов (МКД), большая половина работ отводится на крыши. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T17:00

2026-09-23T17:00

2026-09-23T17:00

крым

новости крыма

капремонт

капремонт многоквартирных домов

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/02/1154854690_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_df70b43336a368acc53af6d35ff6527c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В 2026 году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов многоквартирных домов (МКД), большая половина работ отводится на крыши. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил врио генерального директора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Андрей Вороньков.Сейчас выполнено уже 80% работ. План по капремонту на следующий год подготовят в декабре. Запланирована подготовка 13 проектных документаций.По информации Воронькова, в Крыму реализуется программа по капремонту общего имущества МКД до 2050 года. Документ определяет конкретные сроки работ.Кроме того, жилищный кодекс предусматривает краткосрочный план по выполнению региональной программы, которая разрабатывается на три года. В документе также прописываются сроки и объемы работ по конкретным адресам. Все данные имеются на сайте Фонда капремонта.Он добавил, что начисления за капремонт в новостройках начинается через год после введения дома в эксплуатацию.Ранее пресс-служба правительства России со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщила, что Крым вошел в число регионов-лидеров по числу капитально отремонтированных многоэтажек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт многоэтажек в Евпатории – что сделают до конца годаУстановку новых лифтов завершат к 15 сентября – МинЖКХКак в Крыму платят за капремонт – размер и статистика взносов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, капремонт, капремонт многоквартирных домов