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В текущем году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов МКД
В текущем году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов МКД - РИА Новости Крым, 23.09.2026
В текущем году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов МКД
В 2026 году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов многоквартирных домов (МКД), большая половина работ отводится на крыши. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В 2026 году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов многоквартирных домов (МКД), большая половина работ отводится на крыши. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил врио генерального директора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Андрей Вороньков.Сейчас выполнено уже 80% работ. План по капремонту на следующий год подготовят в декабре. Запланирована подготовка 13 проектных документаций.По информации Воронькова, в Крыму реализуется программа по капремонту общего имущества МКД до 2050 года. Документ определяет конкретные сроки работ.Кроме того, жилищный кодекс предусматривает краткосрочный план по выполнению региональной программы, которая разрабатывается на три года. В документе также прописываются сроки и объемы работ по конкретным адресам. Все данные имеются на сайте Фонда капремонта.Он добавил, что начисления за капремонт в новостройках начинается через год после введения дома в эксплуатацию.Ранее пресс-служба правительства России со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщила, что Крым вошел в число регионов-лидеров по числу капитально отремонтированных многоэтажек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт многоэтажек в Евпатории – что сделают до конца годаУстановку новых лифтов завершат к 15 сентября – МинЖКХКак в Крыму платят за капремонт – размер и статистика взносов
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крым, новости крыма, капремонт, капремонт многоквартирных домов
В текущем году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов МКД
В 2026 году в Крыму запланирован ремонт почти тысячи элементов МКД
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В 2026 году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов многоквартирных домов (МКД), большая половина работ отводится на крыши. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил врио генерального директора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Андрей Вороньков.
"В 2026 году запланировано 997 видов работ, из которых будут отремонтированы 665 крыш, 200 внутридомовых инженерных сетей, 43 лифта и фасада, 12 фундаментов и один подвал", – рассказал Вороньков.
Сейчас выполнено уже 80% работ. План по капремонту на следующий год подготовят в декабре. Запланирована подготовка 13 проектных документаций.
По информации Воронькова, в Крыму реализуется программа по капремонту общего имущества МКД до 2050 года. Документ определяет конкретные сроки работ.
Кроме того, жилищный кодекс предусматривает краткосрочный план по выполнению региональной программы, которая разрабатывается на три года. В документе также прописываются сроки и объемы работ по конкретным адресам. Все данные имеются на сайте Фонда капремонта.
"В региональную программу капремонта не включаются аварийные дома, подлежащие реконструкции. Эти вопросы закреплены за муниципальными образованиями", – уточнил Вороньков.
Он добавил, что начисления за капремонт в новостройках начинается через год после введения дома в эксплуатацию.
Ранее пресс-служба правительства России со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщила, что Крым вошел в число регионов-лидеров по числу капитально отремонтированных многоэтажек.
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