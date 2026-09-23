В Севастопольской школе устраняют последствия непогоды
Обрушившуюся из-за дождя кровлю в севастопольской школе оперативно отремонтируют
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Обрушившуюся из-за непогоды кровлю в севастопольском образовательном учреждении "Школа ЭКОТЕХ+" оперативно отремонтируют. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте образования и науки Севастополя.
В среду утром на Севастополь обрушился сильный ливень и шквалистый ветер. Городские службы Севастополя в первой половине дня в среду приняли более сотни заявок из-за падения деревьев и протечек кровель в связи с непогодой.
В соцсетях очевидцы опубликовали видео, на котором видно, что в одной из школ города обрушился потолок. Люди сообщили, что происшествие случилось из-за сильного дождя.
В департаменте образования и науки Севастополя подтвердили инцидент. В ведомстве подчеркнули, что никто из детей во время происшествия не пострадал.
"В переходе между корпусами обвалилась небольшая часть подвесного потолка. Никто из детей не пострадал. Угрозы жизни и здоровью нет. Все будет оперативно заменено", – отметили департаменте.
В Крыму из-за мощных ливней действуют сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. В Белогорске со вчерашнего дня выпало 120% месячной нормы осадков, немного меньше на Карадаге – 95%, сообщали ранее в Гидрометцентре Крыма.
За период действия на территории Крыма сложных погодных условий произошло не менее 10 происшествий, в том числе подтопления территорий.
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