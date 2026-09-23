https://crimea.ria.ru/20260923/v-sevastopolskoy-shkole-ustranyayut-posledstviya-nepogody-1159634407.html

В Севастопольской школе устраняют последствия непогоды

В Севастопольской школе устраняют последствия непогоды - РИА Новости Крым, 23.09.2026

В Севастопольской школе устраняют последствия непогоды

Обрушившуюся из-за непогоды кровлю в севастопольском образовательном учреждении "Школа ЭКОТЕХ+" оперативно отремонтируют. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T16:40

2026-09-23T16:40

2026-09-23T16:40

севастополь

новости севастополя

погода

школа

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834556_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_bec4f17f408c6f4f20d5050359eee328.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Обрушившуюся из-за непогоды кровлю в севастопольском образовательном учреждении "Школа ЭКОТЕХ+" оперативно отремонтируют. Об этом РИА Новости Крым сообщили в департаменте образования и науки Севастополя.В среду утром на Севастополь обрушился сильный ливень и шквалистый ветер. Городские службы Севастополя в первой половине дня в среду приняли более сотни заявок из-за падения деревьев и протечек кровель в связи с непогодой.В соцсетях очевидцы опубликовали видео, на котором видно, что в одной из школ города обрушился потолок. Люди сообщили, что происшествие случилось из-за сильного дождя.В департаменте образования и науки Севастополя подтвердили инцидент. В ведомстве подчеркнули, что никто из детей во время происшествия не пострадал.В Крыму из-за мощных ливней действуют сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. В Белогорске со вчерашнего дня выпало 120% месячной нормы осадков, немного меньше на Карадаге – 95%, сообщали ранее в Гидрометцентре Крыма.За период действия на территории Крыма сложных погодных условий произошло не менее 10 происшествий, в том числе подтопления территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, погода, школа, происшествия