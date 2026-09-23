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В Севастополе снята угроза атаки с воздуха
В Севастополе снята угроза атаки с воздуха - РИА Новости Крым, 23.09.2026
В Севастополе снята угроза атаки с воздуха
Угроза атаки с воздуха на Севастополь снята - в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T21:26
2026-09-23T21:26
2026-09-23T21:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Угроза атаки с воздуха на Севастополь снята - в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе снята угроза атаки с воздуха
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги