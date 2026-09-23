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В Севастополе громко из-за учений - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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В Севастополе громко из-за учений
В Севастополе громко из-за учений - РИА Новости Крым, 23.09.2026
В Севастополе громко из-за учений
У побережья Севастополя до 21 часа среды флот проводит учения с применением различных видов оружия и техники, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T19:10
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новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. У побережья Севастополя до 21 часа среды флот проводит учения с применением различных видов оружия и техники, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Он подчеркнул, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе громко из-за учений

В Севастополе военные проводят учения до 21 часа

19:10 23.09.2026 (обновлено: 19:12 23.09.2026)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. У побережья Севастополя до 21 часа среды флот проводит учения с применением различных видов оружия и техники, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники", – написал губернатор.
Он подчеркнул, что в городе все спокойно.
В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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