https://crimea.ria.ru/20260923/v-moskve-predotvraschen-terakt-muzhchina--khotel-vzorvat-avtomobil-v-kortezhe-chinovnika-1159623221.html

В Москве предотвращен теракт: мужчина хотел взорвать автомобиль в кортеже чиновника

В Москве предотвращен теракт: мужчина хотел взорвать автомобиль в кортеже чиновника - РИА Новости Крым, 23.09.2026

В Москве предотвращен теракт: мужчина хотел взорвать автомобиль в кортеже чиновника

В Москве задержали 33-летнего местного жителя, который хотел взорвать автомобиль в кортеже высокопоставленного чиновника. Возбуждены уголовные дела, сообщили в... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T12:55

2026-09-23T12:55

2026-09-23T13:00

москва

россия

новости

теракт

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/03/1157358121_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_24366f2d81f47ff19a3f615edb122cea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Москве задержали 33-летнего местного жителя, который хотел взорвать автомобиль в кортеже высокопоставленного чиновника. Возбуждены уголовные дела, сообщили в управлении ФСБ России по Москве и Московской области.Злоумышленник купил компоненты для изготовления взрывного устройства, изучил с помощью интернета способ и порядок его применения.В отношении москвича возбуждены уголовные дела по статьям о содействии террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, об участии в деятельности экстремистской организации, а также о приготовлении к теракту.Злоумышленник арестован. Устанавливаются все обстоятельства преступления.Ранее сообщалось, что Апелляционный военный суд оставил в силе пожизненный приговор восьмерым фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Кроме того, по искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых взыскано более 7 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец задержан за контрабанду оружия Украине для применения в зоне СВОГражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскимиГотовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУ

москва

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, новости, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)