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В Москве предотвращен теракт: мужчина хотел взорвать автомобиль в кортеже чиновника - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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В Москве предотвращен теракт: мужчина хотел взорвать автомобиль в кортеже чиновника
В Москве предотвращен теракт: мужчина хотел взорвать автомобиль в кортеже чиновника - РИА Новости Крым, 23.09.2026
В Москве предотвращен теракт: мужчина хотел взорвать автомобиль в кортеже чиновника
В Москве задержали 33-летнего местного жителя, который хотел взорвать автомобиль в кортеже высокопоставленного чиновника. Возбуждены уголовные дела, сообщили в... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T12:55
2026-09-23T13:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Москве задержали 33-летнего местного жителя, который хотел взорвать автомобиль в кортеже высокопоставленного чиновника. Возбуждены уголовные дела, сообщили в управлении ФСБ России по Москве и Московской области.Злоумышленник купил компоненты для изготовления взрывного устройства, изучил с помощью интернета способ и порядок его применения.В отношении москвича возбуждены уголовные дела по статьям о содействии террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, об участии в деятельности экстремистской организации, а также о приготовлении к теракту.Злоумышленник арестован. Устанавливаются все обстоятельства преступления.Ранее сообщалось, что Апелляционный военный суд оставил в силе пожизненный приговор восьмерым фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Кроме того, по искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых взыскано более 7 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец задержан за контрабанду оружия Украине для применения в зоне СВОГражданка Украины задержана в Судаке за призывы к насилию над русскимиГотовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУ
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РИА Новости Крым
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96
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москва, россия, новости, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
В Москве предотвращен теракт: мужчина хотел взорвать автомобиль в кортеже чиновника

ФСБ задержала москвича за подготовку подрыва автомобиля в кортеже чиновника

12:55 23.09.2026 (обновлено: 13:00 23.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Москве задержали 33-летнего местного жителя, который хотел взорвать автомобиль в кортеже высокопоставленного чиновника. Возбуждены уголовные дела, сообщили в управлении ФСБ России по Москве и Московской области.
"Пресечена преступная деятельность жителя Москвы, который, являясь участником террористической организации, планировал совершить на территории Московского региона теракт путем взрыва автотранспортного средства, входящего в состав кортежа высокопоставленного чиновника Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Злоумышленник купил компоненты для изготовления взрывного устройства, изучил с помощью интернета способ и порядок его применения.
В отношении москвича возбуждены уголовные дела по статьям о содействии террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, об участии в деятельности экстремистской организации, а также о приготовлении к теракту.
Злоумышленник арестован. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
Ранее сообщалось, что Апелляционный военный суд оставил в силе пожизненный приговор восьмерым фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Кроме того, по искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых взыскано более 7 миллиардов рублей.
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МоскваРоссияНовостиТерактФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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