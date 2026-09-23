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В Москве хореограф получил пожизненный срок за педофилию - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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В Москве хореограф получил пожизненный срок за педофилию
В Москве хореограф получил пожизненный срок за педофилию - РИА Новости Крым, 23.09.2026
В Москве хореограф получил пожизненный срок за педофилию
В Москве за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних к пожизненному лишению свободы приговорен 41-летний учитель танцев. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T14:10
2026-09-23T14:10
педофил
москва
приговор
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Москве за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних к пожизненному лишению свободы приговорен 41-летний учитель танцев. Об этом сообщили Следкоме РФ."Собранные следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летнего уроженца Краснодарского края", - говорится в сообщении.Фигурант пользовался доверительными отношениями с потерпевшими и совершал в отношении них преступления в период с 2014 по 2025 год.Отмечается, что часть потерпевших посещала проводимые им занятия, в том числе по хореографии, брейкингу и английскому языку.Ранее сообщалось, что 70-летний житель Туапсинского района пойдет в колонию за преступления против половой неприкосновенности двух девочек. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, отбывать которое ему надлежит в колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе приезжий строитель надругался над пожилой москвичкойВ Крыму рецидивист осужден за насилие над мужчинами и вымогательствоСуд оставил без изменения приговор крымскому педофилу
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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педофил, москва, приговор, правосудие, новости
В Москве хореограф получил пожизненный срок за педофилию

В Москве учителя танцев приговорили к пожизненному заключению за растление детей

14:10 23.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда.
Здание Московского городского суда. - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Москве за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних к пожизненному лишению свободы приговорен 41-летний учитель танцев. Об этом сообщили Следкоме РФ.
"Собранные следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летнего уроженца Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Мужчину признали виновным по нескольким статьям: за насильственные действия сексуального характера; половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; развратные действия; использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов.
Фигурант пользовался доверительными отношениями с потерпевшими и совершал в отношении них преступления в период с 2014 по 2025 год.
Отмечается, что часть потерпевших посещала проводимые им занятия, в том числе по хореографии, брейкингу и английскому языку.
Ранее сообщалось, что 70-летний житель Туапсинского района пойдет в колонию за преступления против половой неприкосновенности двух девочек. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, отбывать которое ему надлежит в колонии строгого режима.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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ПедофилМоскваПриговорПравосудиеНовости
 
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