https://crimea.ria.ru/20260923/v-krymu-voennosluzhaschim-spasatelnykh-formirovaniy-predostavili-novye-lgoty-1159626255.html

В Крыму военнослужащим спасательных формирований предоставили новые льготы

В Крыму военнослужащим спасательных формирований предоставили новые льготы - РИА Новости Крым, 23.09.2026

В Крыму военнослужащим спасательных формирований предоставили новые льготы

В Крыму военнослужащие спасательных формирований и спецподразделений – ветераны боевых действий получат 50-процентную компенсацию на оплату коммунальных услуг и РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T14:22

2026-09-23T14:22

2026-09-23T14:22

крым

льгота

новости сво

ветераны сво

общественный транспорт

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму военнослужащие спасательных формирований и спецподразделений – ветераны боевых действий получат 50-процентную компенсацию на оплату коммунальных услуг и право на льготный проезд в общественном транспорте. Соответствующий закон принят в среду на сессии Государственного совета республики.Как отметила глава парламентского комитета по социальной политике Жанна Хуторенко, льготы получат военнослужащие – работники и сотрудники спасательных войск и воинских формирований МЧС, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны или участвующие в поиске и обезвреживании взрывчатых предметов в зоне СВО, а также лица, выполняющие задачи в составе специальных подразделений в ходе СВО, заключившие контракт с Минобороны.С учетом членов семей ветеранов, общее количество получателей льгот составит 360 человек.По словам Хуторенко, льготы предусматривают 50-процентную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, включая оплату топлива и сжиженного газа для домов, не имеющих центрального отопления, а также льготный проезд в общественном транспорте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 739 домов льготников подключили к природному газу – АксеновКрымчане могут выбрать форму соцуслуг до 1 октябряРеабилитация ветеранов СВО – как проходит и где получить путевку

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