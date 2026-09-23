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В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения
В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения - РИА Новости Крым, 23.09.2026
В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения
В Алуште ввели в эксплуатацию канализационные очистные сооружения "Малореченское". Работы на объекте проводились в рамках госпрограммы "Социально-экономическое... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T14:55
2026-09-23T14:55
крым
новости крыма
алушта
юрий гоцанюк
строительство кос в крыму
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Алуште ввели в эксплуатацию канализационные очистные сооружения "Малореченское". Работы на объекте проводились в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк в своем канале в МАКС.По его информации, это уже девятый запущенный в рамках госпрограммы объект. Всего программа предусматривает строительство и реконструкцию 24 канализационных очистных сооружений в Крыму и Севастополе.Ранее сообщалось, что в селе Изобильное под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в КрымуРеконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – как идут работыЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сети
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крым, новости крыма, алушта, юрий гоцанюк, строительство кос в крыму, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения

Канализационные очистные сооружения "Малореченское" ввели в эксплуатацию в Алуште

14:55 23.09.2026
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкВид на поселок Рыбачье в Алуштинском регионе
Вид на поселок Рыбачье в Алуштинском регионе - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Юрий Лашов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Алуште ввели в эксплуатацию канализационные очистные сооружения "Малореченское". Работы на объекте проводились в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк в своем канале в МАКС.
"В городском округе Алушта введены в эксплуатацию канализационные очистные сооружения "Малореченское" мощностью 3 тысячи кубических метров в сутки, которые обеспечат очистку стоков сразу для нескольких населенных пунктов: Малореченского, Солнечногорского и Рыбачьего", – написал Гоцанюк.
По его информации, это уже девятый запущенный в рамках госпрограммы объект. Всего программа предусматривает строительство и реконструкцию 24 канализационных очистных сооружений в Крыму и Севастополе.
"Ранее аналогичные работы были завершены в Саках, поселках Ленино, Орджоникидзе и Черноморское, а также в селах Миндальное и Морское, Малый Маяк и Оленевка... Продолжаем планомерно обновлять экологическую инфраструктуру полуострова", – отметил Гоцанюк.
Ранее сообщалось, что в селе Изобильное под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров.
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КрымНовости КрымаАлуштаЮрий ГоцанюкСтроительство КОС в КрымуГоспрограмма "Социальное экономическое развитие Крыма и Севастополя"
 
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