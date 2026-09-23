https://crimea.ria.ru/20260923/v-alushte-vveli-v-ekspluatatsiyu-novye-ochistnye-sooruzheniya-1159627109.html

В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения

В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения - РИА Новости Крым, 23.09.2026

В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения

В Алуште ввели в эксплуатацию канализационные очистные сооружения "Малореченское". Работы на объекте проводились в рамках госпрограммы "Социально-экономическое... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T14:55

2026-09-23T14:55

2026-09-23T14:55

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юрий гоцанюк

строительство кос в крыму

госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Алуште ввели в эксплуатацию канализационные очистные сооружения "Малореченское". Работы на объекте проводились в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк в своем канале в МАКС.По его информации, это уже девятый запущенный в рамках госпрограммы объект. Всего программа предусматривает строительство и реконструкцию 24 канализационных очистных сооружений в Крыму и Севастополе.Ранее сообщалось, что в селе Изобильное под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в КрымуРеконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – как идут работыЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сети

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, алушта, юрий гоцанюк, строительство кос в крыму, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"