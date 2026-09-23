https://crimea.ria.ru/20260923/v-alushte-vveli-v-ekspluatatsiyu-novye-ochistnye-sooruzheniya-1159627109.html
В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения
В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения - РИА Новости Крым, 23.09.2026
В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения
В Алуште ввели в эксплуатацию канализационные очистные сооружения "Малореченское". Работы на объекте проводились в рамках госпрограммы "Социально-экономическое... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T14:55
2026-09-23T14:55
2026-09-23T14:55
крым
новости крыма
алушта
юрий гоцанюк
строительство кос в крыму
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111140/73/1111407362_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_10ac4762e218a42d5e437798cfc61a0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Алуште ввели в эксплуатацию канализационные очистные сооружения "Малореченское". Работы на объекте проводились в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк в своем канале в МАКС.По его информации, это уже девятый запущенный в рамках госпрограммы объект. Всего программа предусматривает строительство и реконструкцию 24 канализационных очистных сооружений в Крыму и Севастополе.Ранее сообщалось, что в селе Изобильное под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в КрымуРеконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – как идут работыЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сети
крым
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111140/73/1111407362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f0dbfeb84171fa8da416e9b0b0102f4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, алушта, юрий гоцанюк, строительство кос в крыму, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения
Канализационные очистные сооружения "Малореченское" ввели в эксплуатацию в Алуште