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Умер музыкальный критик Сергей Соседов - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Умер музыкальный критик Сергей Соседов
Умер музыкальный критик Сергей Соседов - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Умер музыкальный критик Сергей Соседов
Музыкальный критик Сергей Соседов скончался на 59 году жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на его окружение. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T21:37
2026-09-23T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Музыкальный критик Сергей Соседов скончался на 59 году жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на его окружение.Причиной смерти Сергея Соседова стал несчастный случай, журналист упал с лестницы и разбился.Сергей Васильевич Соседов – российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов Москвы.Родился 23 мая 1968 года в Москве. В 1985 году окончил школу, а в 1983 году – музыкальную школу по классу фортепиано. После школы работал курьером в железнодорожной газете "Гудок". В 1989 году в "Гудке" был опубликован первый материал Соседова – интервью с певицей Эдитой Пьехой.В 1996 году окончил газетно-журнальное отделение факультета журналистики МГУ имени Ломоносова с красным дипломом.Широкую известность получил в конце 1990-х годов, когда стал участником телевизионной программы "Акулы пера", которая выходила на канале ТВ-6. Журналист также известен как музыкальный критик и участник телевизионных проектов. В частности, в ближайшее время должен был выйти новый сезон программы "Суперстар", где Соседов входил в состав жюри.В 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией. 15 января 2023 года внесен в санкционный список Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУСоседов жестко раскритиковал звезд из-за жалоб на отмену концертовСоседов высказался о поездке Ротару к "оккупантам" на "Песню года"
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
новости, музыка, утраты, память
Умер музыкальный критик Сергей Соседов

Умер музыкальный критик Сергей Соседов

21:37 23.09.2026 (обновлено: 21:59 23.09.2026)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист Сергей Соседов
Музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист Сергей Соседов - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Музыкальный критик Сергей Соседов скончался на 59 году жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на его окружение.
"Музыкальный критик Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет", – сказано в сообщении.
Причиной смерти Сергея Соседова стал несчастный случай, журналист упал с лестницы и разбился.
Сергей Васильевич Соседов – российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов Москвы.
Родился 23 мая 1968 года в Москве. В 1985 году окончил школу, а в 1983 году – музыкальную школу по классу фортепиано. После школы работал курьером в железнодорожной газете "Гудок". В 1989 году в "Гудке" был опубликован первый материал Соседова – интервью с певицей Эдитой Пьехой.
В 1996 году окончил газетно-журнальное отделение факультета журналистики МГУ имени Ломоносова с красным дипломом.
Широкую известность получил в конце 1990-х годов, когда стал участником телевизионной программы "Акулы пера", которая выходила на канале ТВ-6. Журналист также известен как музыкальный критик и участник телевизионных проектов. В частности, в ближайшее время должен был выйти новый сезон программы "Суперстар", где Соседов входил в состав жюри.
В 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией. 15 января 2023 года внесен в санкционный список Украины.
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