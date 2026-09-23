Рейтинг@Mail.ru
Украина стала крупным центром международного черного рынка оружия - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260923/ukraina-stala-krupnym-tsentrom-mezhdunarodnogo-chernogo-rynka-oruzhiya-1159627274.html
Украина стала крупным центром международного черного рынка оружия
Украина стала крупным центром международного черного рынка оружия - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Украина стала крупным центром международного черного рынка оружия
Украинские власти наживаются на западном оружии и уже превратили страну в крупный центр международного черного рынка вооружений. Об этом заявила глава делегации РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T15:04
2026-09-23T15:04
украина
в мире
оружие
обсе
новости
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122288439_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_03eac2075584137d5b82e392e2f274b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Украинские власти наживаются на западном оружии и уже превратили страну в крупный центр международного черного рынка вооружений. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.Она отметила, что нелегальный оборот "подпитывается" за счет западной помощи Киеву.По словам дипломата, Киев и Запад ради решения своих политических и военно-промышленных задач игнорируют основополагающие принципы ОБСЕ, которые регулируют передачу вооружений и легкого и стрелкового оружия.Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что поставляемое Украине западное оружие уже обнаружено в Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландах, а также в секторе Газа.Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года заявил, что Москва располагает данными о продаже вооружений с Украины на Ближний Восток. По словам российского лидера, на Украине чрезвычайно высокий уровень коррупции, а черный рынок оружия "складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260716/derevyannyy-buratino-zachem-ukraina-na-samom-dele-nuzhna-zapadu-1157674851.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122288439_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1eef870714b57161e99c3db0d0ac7c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, в мире, оружие, обсе, новости, безопасность
Украина стала крупным центром международного черного рынка оружия

Украина стала крупнейшим центром черного рынка оружия в мире за счет поставок Запада

15:04 23.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкВооружение
Вооружение - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Украинские власти наживаются на западном оружии и уже превратили страну в крупный центр международного черного рынка вооружений. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Украина фактически превратилась в один из крупнейших центров международного черного рынка оружия, что угрожает безопасности не только государств-участников нашей Организации, но и стран других континентов", - цитирует Жданову РИА Новости.
Она отметила, что нелегальный оборот "подпитывается" за счет западной помощи Киеву.
"Сегодня нелегальный оборот подпитывается главным образом за счет оружия, которое поставляется киевскому режиму западными государствами-участниками ОБСЕ", - сказала она.
По словам дипломата, Киев и Запад ради решения своих политических и военно-промышленных задач игнорируют основополагающие принципы ОБСЕ, которые регулируют передачу вооружений и легкого и стрелкового оружия.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что поставляемое Украине западное оружие уже обнаружено в Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландах, а также в секторе Газа.
Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года заявил, что Москва располагает данными о продаже вооружений с Украины на Ближний Восток. По словам российского лидера, на Украине чрезвычайно высокий уровень коррупции, а черный рынок оружия "складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Солдаты ВСУ ремонтируют сломанную боевую технику
16 июля, 09:46
Деревянный Буратино: зачем Украина на самом деле нужна Западу
 
УкраинаВ миреОружиеОБСЕНовостиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:28Микрорайон Белое-5 в Симферополе планируют подключить к центральной канализации
17:11"Ничего, кровью истекает": крымчанка ответит за пьяное убийство мужа
17:00В текущем году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов МКД
16:45Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов
16:40В Севастопольской школе устраняют последствия непогоды
16:22Запугать невозможно: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах
16:11Подтопления и отключения: в Крыму насчитали 10 происшествий из-за непогоды
16:08Путин обратился к бойцам и командирам СВО
16:01ПСБ предлагает крымчанам открыть депозит и внести свой "Вклад в Победу"
15:51Ситуация непростая: Севастополь ликвидирует последствия непогоды
15:30Особая ментальность: в Крыму оценили истерику из-за новой карты ООН
15:19На Крым обрушился шторм - повалены деревья и затоплены дороги
15:04Украина стала крупным центром международного черного рынка оружия
14:55В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения
14:38Когда закончится СВО – прогноз из Крыма
14:22В Крыму военнослужащим спасательных формирований предоставили новые льготы
14:10В Москве хореограф получил пожизненный срок за педофилию
13:59"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год
13:47Новые тарифы: сколько придется платить за воду в Крыму с октября
13:38Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме
Лента новостейМолния