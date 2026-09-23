Украина стала крупным центром международного черного рынка оружия
Украина стала крупнейшим центром черного рынка оружия в мире за счет поставок Запада
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Украинские власти наживаются на западном оружии и уже превратили страну в крупный центр международного черного рынка вооружений. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Украина фактически превратилась в один из крупнейших центров международного черного рынка оружия, что угрожает безопасности не только государств-участников нашей Организации, но и стран других континентов", - цитирует Жданову РИА Новости.
Она отметила, что нелегальный оборот "подпитывается" за счет западной помощи Киеву.
"Сегодня нелегальный оборот подпитывается главным образом за счет оружия, которое поставляется киевскому режиму западными государствами-участниками ОБСЕ", - сказала она.
По словам дипломата, Киев и Запад ради решения своих политических и военно-промышленных задач игнорируют основополагающие принципы ОБСЕ, которые регулируют передачу вооружений и легкого и стрелкового оружия.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что поставляемое Украине западное оружие уже обнаружено в Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландах, а также в секторе Газа.
Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года заявил, что Москва располагает данными о продаже вооружений с Украины на Ближний Восток. По словам российского лидера, на Украине чрезвычайно высокий уровень коррупции, а черный рынок оружия "складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать".
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