https://crimea.ria.ru/20260923/ukraina-stala-krupnym-tsentrom-mezhdunarodnogo-chernogo-rynka-oruzhiya-1159627274.html

Украина стала крупным центром международного черного рынка оружия

Украина стала крупным центром международного черного рынка оружия - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Украина стала крупным центром международного черного рынка оружия

Украинские власти наживаются на западном оружии и уже превратили страну в крупный центр международного черного рынка вооружений. Об этом заявила глава делегации РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T15:04

2026-09-23T15:04

2026-09-23T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Украинские власти наживаются на западном оружии и уже превратили страну в крупный центр международного черного рынка вооружений. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.Она отметила, что нелегальный оборот "подпитывается" за счет западной помощи Киеву.По словам дипломата, Киев и Запад ради решения своих политических и военно-промышленных задач игнорируют основополагающие принципы ОБСЕ, которые регулируют передачу вооружений и легкого и стрелкового оружия.Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что поставляемое Украине западное оружие уже обнаружено в Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландах, а также в секторе Газа.Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года заявил, что Москва располагает данными о продаже вооружений с Украины на Ближний Восток. По словам российского лидера, на Украине чрезвычайно высокий уровень коррупции, а черный рынок оружия "складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, оружие, обсе, новости, безопасность