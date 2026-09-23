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Украина осталась бы в границах 1991 года при выполнении Минских соглашений - Лавров - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Украина осталась бы в границах 1991 года при выполнении Минских соглашений - Лавров
Украина осталась бы в границах 1991 года при выполнении Минских соглашений - Лавров - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Украина осталась бы в границах 1991 года при выполнении Минских соглашений - Лавров
Украина оставалась бы в границах 1991 года, кроме Крымского полуострова и части Донбасса, если бы Минские соглашения выполнялись. Об этом заявил глава МИД... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T19:25
2026-09-23T19:45
сергей лавров
политика
украина
россия
минские соглашения
оон
совет безопасности оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Украина оставалась бы в границах 1991 года, кроме Крымского полуострова и части Донбасса, если бы Минские соглашения выполнялись. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.Он напомнил, что после нескольких раундов переговоров в Беларуси и Стамбуле украинская сторона предложила ключевые принципы урегулирования, которые были приняты российскими переговорщиками и где закреплялся нейтральный статус Украины, признавались реалии на земле и содержались коллективные гарантии безопасности. Но все эти принципы были нарушены самой Украиной.Чем дольше нынешние украинские власти срывают договоренности с Москвой, тем меньше у киевского режима остается подконтрольной ему территории, заявлял ранее Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как РФ отреагирует на невыполнение Киевом минских соглашений – ЛавровВозвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – ПутинПолитолог оценил вероятность заключения "Минска-3" по Украине
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сергей лавров, политика, украина, россия, минские соглашения, оон, совет безопасности оон
Украина осталась бы в границах 1991 года при выполнении Минских соглашений - Лавров

Украина оставалась бы в границах 1991 года, если бы Минские соглашения выполнили - Лавров

19:25 23.09.2026 (обновлено: 19:45 23.09.2026)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавро
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Украина оставалась бы в границах 1991 года, кроме Крымского полуострова и части Донбасса, если бы Минские соглашения выполнялись. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.
"Если бы та парафированная договоренность была закреплена в соответствующем договоре и реализована, то Украина опять же сохранялась бы в границах 1991 года, но уже без Крыма и части Донбасса", – сказал Лавров.
Он напомнил, что после нескольких раундов переговоров в Беларуси и Стамбуле украинская сторона предложила ключевые принципы урегулирования, которые были приняты российскими переговорщиками и где закреплялся нейтральный статус Украины, признавались реалии на земле и содержались коллективные гарантии безопасности. Но все эти принципы были нарушены самой Украиной.
Чем дольше нынешние украинские власти срывают договоренности с Москвой, тем меньше у киевского режима остается подконтрольной ему территории, заявлял ранее Лавров.
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Сергей ЛавровПолитикаУкраинаРоссияМинские соглашенияООНСовет безопасности ООН
 
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