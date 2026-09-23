https://crimea.ria.ru/20260923/ukraina-ostalas-by-v-granitsakh-1991-goda-pri-vypolnenii-minskikh-soglasheniy---lavrov-1159640523.html

Украина осталась бы в границах 1991 года при выполнении Минских соглашений - Лавров

Украина осталась бы в границах 1991 года при выполнении Минских соглашений - Лавров - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Украина осталась бы в границах 1991 года при выполнении Минских соглашений - Лавров

Украина оставалась бы в границах 1991 года, кроме Крымского полуострова и части Донбасса, если бы Минские соглашения выполнялись. Об этом заявил глава МИД... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T19:25

2026-09-23T19:25

2026-09-23T19:45

сергей лавров

политика

украина

россия

минские соглашения

оон

совет безопасности оон

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0a/1157529600_0:62:2768:1619_1920x0_80_0_0_0169e4657063431ec95a6cbe4eb893c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Украина оставалась бы в границах 1991 года, кроме Крымского полуострова и части Донбасса, если бы Минские соглашения выполнялись. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.Он напомнил, что после нескольких раундов переговоров в Беларуси и Стамбуле украинская сторона предложила ключевые принципы урегулирования, которые были приняты российскими переговорщиками и где закреплялся нейтральный статус Украины, признавались реалии на земле и содержались коллективные гарантии безопасности. Но все эти принципы были нарушены самой Украиной.Чем дольше нынешние украинские власти срывают договоренности с Москвой, тем меньше у киевского режима остается подконтрольной ему территории, заявлял ранее Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как РФ отреагирует на невыполнение Киевом минских соглашений – ЛавровВозвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – ПутинПолитолог оценил вероятность заключения "Минска-3" по Украине

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, политика, украина, россия, минские соглашения, оон, совет безопасности оон