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Удар стихии в Крыму и Севастополе и заявления Лаврова на совбезе ООН: главное за день - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Удар стихии в Крыму и Севастополе и заявления Лаврова на совбезе ООН: главное за день
Удар стихии в Крыму и Севастополе и заявления Лаврова на совбезе ООН: главное за день - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Удар стихии в Крыму и Севастополе и заявления Лаврова на совбезе ООН: главное за день
Заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Продвижение армии России в зоне спецоперации и потери... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T22:37
2026-09-23T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Продвижение армии России в зоне спецоперации и потери киевского режима. Перспективы встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и цели спецоперации. Резервные источники электрогенерации для крымских котельных. Новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Сильные ливни в Крыму и последствия непогоды.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Лаврова на совбезе ООН по УкраинеРоссия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, но не будет прекращать спецоперацию на время переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.Также глава российского внешнеполитического ведомстве подчеркнул, что Украина оставалась бы в границах 1991 года, кроме Крымского полуострова и части Донбасса, если бы Минские соглашения выполнялись.А полный учет прав русских и людей в Крыму, на Донбассе, в Новороссии и на всей территории Украины является одной из ключевых целей спецоперации.Продвижение ВС РФАрмия России взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области – Красный Яр и Потихоново, сообщили в среду в Министерстве обороны РФ. Групповыми ударами поражены предприятия ВПК и ТЭК Украины, логистические центры и судно с военным грузом. На всех направлениях в зоне спецоперации киевский режим потерял еще 1380 боевиков.Встреча Путина с Трампом и цели СВОПрезидент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выражают готовность при необходимости провести еще одну встречу, заявил 23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сам глава российского государства в среду заявил, что все цели спецоперации неизбежно будут достигнуты и подчеркнул, что голосование на выборах в Госдуму подтвердило веру россиян в бойцов СВО и в победу России.Подготовка к зимеКрым дополнительно закупит порядка 1500 резервных источников электрогенерации в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезон, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Кудинов. По словам министра, это позволит обеспечить генераторами все котельные, тепловые пункты и объекты водоотведения, а также 80% объектов водоснабжения.Новые тарифы на водуКрыму с 1 октября подорожают услуги водоснабжения и водоотведения, сообщили на предприятии "Вода Крыма". Для населения тариф на водоснабжение и на водоотведение с 1 октября составит 54,67 рубля за 1 куб. метр с НДС. При этом для абонентов Симферопольского филиала тариф составит 31,74 рубля. Для бюджетных учреждений и прочих потребителей водоснабжение обойдется в 71,27 рубля за 1 куб. метр с НДС, водоотведение - 62,26 рубля. С полным списком тарифов в разрезе категорий абонентов и населенных пунктов можно ознакомиться на сайте "Воды Крыма".Стихия в КрымуВ среду на Крым обрушилась стихия: полуостров накрыли сильные ливни и шквалистый ветер. В некоторых городах затопило дороги, повалило деревья, из-за подтоплений было затруднено движение транспорта, в части населенных пунктов случились аварии на энерголиниях. В Севастополе бригады городских служб трудятся с самого утра. Коммунальщики и дорожники работают и на спецтехнике, и вручную – принято более сотни заявок из-за падения деревьев и протечек кровель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, общество, крым, новости крыма, в мире
Удар стихии в Крыму и Севастополе и заявления Лаврова на совбезе ООН: главное за день

Заявления Лаврова в ООН и угроза подтоплений в Крыму и Севастополе – главное за день

22:37 23.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Продвижение армии России в зоне спецоперации и потери киевского режима. Перспективы встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и цели спецоперации. Резервные источники электрогенерации для крымских котельных. Новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Сильные ливни в Крыму и последствия непогоды.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Заявления Лаврова на совбезе ООН по Украине

Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, но не будет прекращать спецоперацию на время переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Также глава российского внешнеполитического ведомстве подчеркнул, что Украина оставалась бы в границах 1991 года, кроме Крымского полуострова и части Донбасса, если бы Минские соглашения выполнялись.
А полный учет прав русских и людей в Крыму, на Донбассе, в Новороссии и на всей территории Украины является одной из ключевых целей спецоперации.
В Симферополе начали продавать политические карты, на которых Крым является частью территории РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
Вчера, 15:30
Особая ментальность: в Крыму оценили истерику из-за новой карты ООН

Продвижение ВС РФ

Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области – Красный Яр и Потихоново, сообщили в среду в Министерстве обороны РФ. Групповыми ударами поражены предприятия ВПК и ТЭК Украины, логистические центры и судно с военным грузом. На всех направлениях в зоне спецоперации киевский режим потерял еще 1380 боевиков.
Президент Владимир Путин
Вчера, 16:08
Путин обратился к бойцам и командирам СВО

Встреча Путина с Трампом и цели СВО

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выражают готовность при необходимости провести еще одну встречу, заявил 23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сам глава российского государства в среду заявил, что все цели спецоперации неизбежно будут достигнуты и подчеркнул, что голосование на выборах в Госдуму подтвердило веру россиян в бойцов СВО и в победу России.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
Вчера, 16:22
Запугать невозможно: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах

Подготовка к зиме

Крым дополнительно закупит порядка 1500 резервных источников электрогенерации в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезон, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Кудинов. По словам министра, это позволит обеспечить генераторами все котельные, тепловые пункты и объекты водоотведения, а также 80% объектов водоснабжения.
Вид на поселок Рыбачье в Алуштинском регионе - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
Вчера, 14:55
В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения

Новые тарифы на воду

Крыму с 1 октября подорожают услуги водоснабжения и водоотведения, сообщили на предприятии "Вода Крыма". Для населения тариф на водоснабжение и на водоотведение с 1 октября составит 54,67 рубля за 1 куб. метр с НДС. При этом для абонентов Симферопольского филиала тариф составит 31,74 рубля. Для бюджетных учреждений и прочих потребителей водоснабжение обойдется в 71,27 рубля за 1 куб. метр с НДС, водоотведение - 62,26 рубля. С полным списком тарифов в разрезе категорий абонентов и населенных пунктов можно ознакомиться на сайте "Воды Крыма".
Капремонт кровли в МКД в Севастополе
Вчера, 20:28
Как крымчане платят за капремонт МКД

Стихия в Крыму

В среду на Крым обрушилась стихия: полуостров накрыли сильные ливни и шквалистый ветер. В некоторых городах затопило дороги, повалило деревья, из-за подтоплений было затруднено движение транспорта, в части населенных пунктов случились аварии на энерголиниях. В Севастополе бригады городских служб трудятся с самого утра. Коммунальщики и дорожники работают и на спецтехнике, и вручную – принято более сотни заявок из-за падения деревьев и протечек кровель.
Вид на Севастополь
Вчера, 16:40
В Севастопольской школе устраняют последствия непогоды
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