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Циклон с сильными дождями и грозами накроет Крым: погода в среду - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Циклон с сильными дождями и грозами накроет Крым: погода в среду
Циклон с сильными дождями и грозами накроет Крым: погода в среду - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Циклон с сильными дождями и грозами накроет Крым: погода в среду
В среду на полуострове ожидается неустойчивая погода. Южный циклон, который переместится на Крым с восточной акватории Черного моря, обусловит дожди, местами... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T00:01
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидается неустойчивая погода. Южный циклон, который переместится на Крым с восточной акватории Черного моря, обусловит дожди, местами очень сильные, грозы, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дождь, ночью и утром местами очень сильный, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +16...+18.В Севастополе облачно. Дождь, ночью, утром временами сильный, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +11 до +16 ночью, а днем поднимутся до +17...+19 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260922/seli-i-podem-urovnya-vody-v-rekakh-v-krymu-deystvuet-tri-shtormovykh-1159587188.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Циклон с сильными дождями и грозами накроет Крым: погода в среду

В Крыму в среду до +19 градусов и пройдут сильные дожди с грозами

00:01 23.09.2026
 
© РИА Новости КрымДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидается неустойчивая погода. Южный циклон, который переместится на Крым с восточной акватории Черного моря, обусловит дожди, местами очень сильные, грозы, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, в южных, восточных районах и в горах усилится до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +15…+19", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно. Дождь, ночью и утром местами очень сильный, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +16...+18.
В Севастополе облачно. Дождь, ночью, утром временами сильный, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +11 до +16 ночью, а днем поднимутся до +17...+19 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Циклон с сильными дождями и грозами накроет Крым: погода в среду
00:00Какой сегодня праздник: 23 сентября
23:43Отбой беспилотной опасности в Крыму
23:37В западном Крыму работает ПВО
23:11Угроза подтоплений в Крыму и встреча Трампа с Зеленским: главное за день
22:54Таран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной
22:38В Евпатории проведут бесплатную экскурсию по "Малому Иерусалиму"
22:27Крым вошел в топ-3 в России среди нелюбителей ночных гонщиков на дорогах
22:24В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:12Ущерб 2,2 миллиона: в Севастополе фирма заплатит за незаконную свалку
21:59Ивановские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ
21:49В Севастополе воздушная тревога
21:37В центре и на востоке Крыма работает ПВО
21:16Закончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с Зеленским
21:08Нужны новые вузы: в Крыму не хватает специалистов туротрасли
20:54В Феодосии завершают прием заявок на выплаты пострадавшим от ЧС
20:37Над Крымом и еще двумя регионами России сбили 17 украинских дронов
20:32В Джанкойском районе Крыма ограничат подачу воды 23 сентября
20:24В Севастополе продлили купальный сезон
20:11Топливо в Севастополе: где заправиться в среду
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