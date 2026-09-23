https://crimea.ria.ru/20260923/tsiklon-s-silnymi-dozhdyami-i-grozami-nakroet-krym-pogoda-v-sredu-1159555722.html
Циклон с сильными дождями и грозами накроет Крым: погода в среду
Циклон с сильными дождями и грозами накроет Крым: погода в среду - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Циклон с сильными дождями и грозами накроет Крым: погода в среду
В среду на полуострове ожидается неустойчивая погода. Южный циклон, который переместится на Крым с восточной акватории Черного моря, обусловит дожди, местами... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидается неустойчивая погода. Южный циклон, который переместится на Крым с восточной акватории Черного моря, обусловит дожди, местами очень сильные, грозы, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дождь, ночью и утром местами очень сильный, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +16...+18.В Севастополе облачно. Дождь, ночью, утром временами сильный, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +11 до +16 ночью, а днем поднимутся до +17...+19 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Циклон с сильными дождями и грозами накроет Крым: погода в среду
В Крыму в среду до +19 градусов и пройдут сильные дожди с грозами