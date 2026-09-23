Рейтинг@Mail.ru
Топливо по сниженным ценам в Крыму доступно в среду на 122 АЗС - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260923/toplivo-po-snizhennym-tsenam-v-krymu-dostupno-v-sredu-na-122-azs-1159609939.html
Топливо по сниженным ценам в Крыму доступно в среду на 122 АЗС
Топливо по сниженным ценам в Крыму доступно в среду на 122 АЗС - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Топливо по сниженным ценам в Крыму доступно в среду на 122 АЗС
Топливо в Крыму по сниженной цене в среду можно будет купить на 122 АЗС. Об этом сообщил председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T08:06
2026-09-23T08:06
топливо в крыму
топливо
бензин
дефицит топлива в крыму
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149903770_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_829f8d20e1c16715669cae75eeaa2193.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Топливо в Крыму по сниженной цене в среду можно будет купить на 122 АЗС. Об этом сообщил председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк.С 08:00 заправиться можно на сети "АТАН" (51 АЗС). В наличии бензин марки АИ-95 (152 тонны). На заправках "Формула" (5 АЗС) доступен бензин АИ-92 (11 тонн) и ДТ (11 тонн). С 14:00 бензин появится в сети "Грифон" (15 АЗС): бензин АИ-92 доступен на 15 станциях (40 тонн), АИ-95 — на 10 станциях (50 тонн), ДТ — на 15 станциях (45 тонн). С 18:00 продажа топлива стартует на заправках "ТЭС" (51 АЗС): бензин АИ-92 будет доступен на 29 станциях (74 тонны), АИ-95 — на 37 станциях (108 тонн), ДТ — на 40 станциях (134 тонны). Информация о наличии топлива на АЗС Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30, напомнил Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149903770_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_efe3e76a8f19549a909bde51841120c2.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топливо в крыму, топливо, бензин, дефицит топлива в крыму, юрий гоцанюк, крым, новости крыма
Топливо по сниженным ценам в Крыму доступно в среду на 122 АЗС

В Крыму топливо по сниженным ценам доступно в среду на 122 АЗС

08:06 23.09.2026
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАЗС
АЗС
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Топливо в Крыму по сниженной цене в среду можно будет купить на 122 АЗС. Об этом сообщил председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк.
"Сегодня на 122 АЗС Крыма в розничной сети организована реализация 625 тонн топлива по сниженной цене", - написал он в своем канале в МАКС.
С 08:00 заправиться можно на сети "АТАН" (51 АЗС). В наличии бензин марки АИ-95 (152 тонны). На заправках "Формула" (5 АЗС) доступен бензин АИ-92 (11 тонн) и ДТ (11 тонн).
С 14:00 бензин появится в сети "Грифон" (15 АЗС): бензин АИ-92 доступен на 15 станциях (40 тонн), АИ-95 — на 10 станциях (50 тонн), ДТ — на 15 станциях (45 тонн).
С 18:00 продажа топлива стартует на заправках "ТЭС" (51 АЗС): бензин АИ-92 будет доступен на 29 станциях (74 тонны), АИ-95 — на 37 станциях (108 тонн), ДТ — на 40 станциях (134 тонны).
Информация о наличии топлива на АЗС Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30, напомнил Гоцанюк.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Топливо в КрымуТопливоБензинДефицит топлива в КрымуЮрий ГоцанюкКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:03В Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения света
08:53Более 500 беспилотников ВСУ пытались атаковать российские регионы
08:45Восточный Крым частично останется без воды в среду
08:36На Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центры
08:30В Севастополе паром остановил работу из-за непогоды
08:18Крымский мост - ситуация на утро среды
08:06Топливо по сниженным ценам в Крыму доступно в среду на 122 АЗС
07:52Военная операция США против Кубы может начаться через недели – мнение
07:37Галоперидол вместо варенья: Захарова дала рекомендацию главе МИД Польши
07:28Годовщина референдумов в новых регионах России: как это было
07:17Пытался предотвратить столкновение: как погиб помощник машиниста в Крыму
07:10Безопасность города: где в Симферополе установили камеры видеонаблюдения
06:58Крымчанам начали рассылать налоговые уведомления: срок уплаты
06:31Новости Крыма и Севастополя к утру 23 сентября
06:28Первые в мире электрические фонари – инфографика
06:01Корональная дыра на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле
00:01Циклон с сильными дождями и грозами накроет Крым: погода в среду
00:00Какой сегодня праздник: 23 сентября
23:43Отбой беспилотной опасности в Крыму
23:37В западном Крыму работает ПВО
Лента новостейМолния