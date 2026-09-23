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Топливо по сниженным ценам в Крыму доступно в среду на 122 АЗС
Топливо по сниженным ценам в Крыму доступно в среду на 122 АЗС - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Топливо по сниженным ценам в Крыму доступно в среду на 122 АЗС
Топливо в Крыму по сниженной цене в среду можно будет купить на 122 АЗС. Об этом сообщил председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T08:06
2026-09-23T08:06
2026-09-23T08:06
топливо в крыму
топливо
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дефицит топлива в крыму
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Топливо в Крыму по сниженной цене в среду можно будет купить на 122 АЗС. Об этом сообщил председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк.С 08:00 заправиться можно на сети "АТАН" (51 АЗС). В наличии бензин марки АИ-95 (152 тонны). На заправках "Формула" (5 АЗС) доступен бензин АИ-92 (11 тонн) и ДТ (11 тонн). С 14:00 бензин появится в сети "Грифон" (15 АЗС): бензин АИ-92 доступен на 15 станциях (40 тонн), АИ-95 — на 10 станциях (50 тонн), ДТ — на 15 станциях (45 тонн). С 18:00 продажа топлива стартует на заправках "ТЭС" (51 АЗС): бензин АИ-92 будет доступен на 29 станциях (74 тонны), АИ-95 — на 37 станциях (108 тонн), ДТ — на 40 станциях (134 тонны). Информация о наличии топлива на АЗС Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30, напомнил Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Топливо по сниженным ценам в Крыму доступно в среду на 122 АЗС
В Крыму топливо по сниженным ценам доступно в среду на 122 АЗС
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Топливо в Крыму по сниженной цене в среду можно будет купить на 122 АЗС. Об этом сообщил председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк.
"Сегодня на 122 АЗС Крыма в розничной сети организована реализация 625 тонн топлива по сниженной цене", - написал он в своем канале в МАКС.
С 08:00 заправиться можно на сети "АТАН" (51 АЗС). В наличии бензин марки АИ-95 (152 тонны). На заправках "Формула" (5 АЗС) доступен бензин АИ-92 (11 тонн) и ДТ (11 тонн).
С 14:00 бензин появится в сети "Грифон" (15 АЗС): бензин АИ-92 доступен на 15 станциях (40 тонн), АИ-95 — на 10 станциях (50 тонн), ДТ — на 15 станциях (45 тонн).
С 18:00 продажа топлива стартует на заправках "ТЭС" (51 АЗС): бензин АИ-92 будет доступен на 29 станциях (74 тонны), АИ-95 — на 37 станциях (108 тонн), ДТ — на 40 станциях (134 тонны).
Информация о наличии топлива на АЗС Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30, напомнил Гоцанюк.
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