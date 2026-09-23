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Страшные цифры: в России растет число подростков-киберпреступников - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Страшные цифры: в России растет число подростков-киберпреступников
Страшные цифры: в России растет число подростков-киберпреступников - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Страшные цифры: в России растет число подростков-киберпреступников
В 2026 году в России удалось достигнуть сокращения числа киберпреступлений. При этом число подростков, которые совершают такие правонарушения, в стране растет... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T21:07
2026-09-23T21:07
общество
кибербезопасность
киберпреступность
преступность
статистика
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В 2026 году в России удалось достигнуть сокращения числа киберпреступлений. При этом число подростков, которые совершают такие правонарушения, в стране растет. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) МВД России в своем канале в МАКС.По данным управления, с 2020 по 2025 годы количество ИКТ-преступлений в России увеличилось более чем на 30%. С 2025 года после ряда мер, принятых правительством, правоохранительными органами, Банком России, эта цифра пошла на спад.В 2026 году году число выявленных ИКТ-преступлений сократилось более чем на 30%. Но, несмотря на принимаемые меры, на 100% выросло число несовершеннолетних, совершивших преступления в составе организованной преступной группы, и на 60% - в составе преступного сообщества", – говорится в сообщении.Уточняется, что на 39,1% стало больше подростков, совершивших кибермошенничества, и на 70,3% - преступления террористического характера. Преступники выходят на связь с подростками через социальные сети и мессенджеры. Они размещают объявления о легком заработке, вовлекая подростков в противоправную деятельность, подчеркнули в управлении.Ранее сообщалось, что выбирая в качестве своих жертв детей, дистанционные мошенники выстраивают хитрые схемы в несколько этапов, давят на эмоции и стараются изолировать ребенка от семьи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе дельцы оформляли SIM-карты на вымышленных абонентовМошенники обманывают крымчан под видом сотрудников "Крымгазсети"В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, кибербезопасность, киберпреступность, преступность, статистика, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Страшные цифры: в России растет число подростков-киберпреступников

В России растет число подростков-киберпреступников

21:07 23.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники в руках
Наручники в руках - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В 2026 году в России удалось достигнуть сокращения числа киберпреступлений. При этом число подростков, которые совершают такие правонарушения, в стране растет. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) МВД России в своем канале в МАКС.
По данным управления, с 2020 по 2025 годы количество ИКТ-преступлений в России увеличилось более чем на 30%. С 2025 года после ряда мер, принятых правительством, правоохранительными органами, Банком России, эта цифра пошла на спад.
В 2026 году году число выявленных ИКТ-преступлений сократилось более чем на 30%. Но, несмотря на принимаемые меры, на 100% выросло число несовершеннолетних, совершивших преступления в составе организованной преступной группы, и на 60% - в составе преступного сообщества", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на 39,1% стало больше подростков, совершивших кибермошенничества, и на 70,3% - преступления террористического характера. Преступники выходят на связь с подростками через социальные сети и мессенджеры. Они размещают объявления о легком заработке, вовлекая подростков в противоправную деятельность, подчеркнули в управлении.
Ранее сообщалось, что выбирая в качестве своих жертв детей, дистанционные мошенники выстраивают хитрые схемы в несколько этапов, давят на эмоции и стараются изолировать ребенка от семьи.
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ОбществоКибербезопасностьКиберпреступностьПреступностьСтатистикаМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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