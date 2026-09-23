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США пригласили Путина на саммит G20
США пригласили Путина на саммит G20 - РИА Новости Крым, 23.09.2026
США пригласили Путина на саммит G20
США направили приглашение президенту России Владимиру Путину принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами в декабре. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T18:19
2026-09-23T18:19
2026-09-23T18:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. США направили приглашение президенту России Владимиру Путину принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами в декабре. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Марко Рубио.Также госсекретарь США отметил, что идея нового саммита РФ и США пока не обсуждалась, такая встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа требует подготовки. Рубио подчеркнул, что Вашингтон остается открытыми к взаимодействию с Москвой.Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Нью-Йорке украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения проходят с 22 по 26 сентября, а также состоятся 28 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Козырь перед выборами в Конгресс: о чем будут говорить Лавров и Рубио?Встреча Путина с Трампом и Зеленским: в Кремле сделали заявлениеСША нужно перемирие на Украине: о чем будут говорить Лавров и Рубио
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марко рубио, владимир путин (политик), россия, сша, новости
США пригласили Путина на саммит G20
США пригласили Путина на саммит G20, заявил американский госсекретарь Марко Рубио
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. США направили приглашение президенту России Владимиру Путину принять участие в саммите G20, который пройдет в Майами в декабре. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом (США - ред.), но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение", – цитирует Рубио РИА Новости.
Также госсекретарь США отметил, что идея нового саммита РФ и США пока не обсуждалась, такая встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа требует подготовки. Рубио подчеркнул, что Вашингтон остается открытыми к взаимодействию с Москвой.
Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Нью-Йорке украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения проходят с 22 по 26 сентября, а также состоятся 28 сентября.
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