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Смертельный Эль-Ниньо может унести сотни тысяч жизней за полгода - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Смертельный Эль-Ниньо может унести сотни тысяч жизней за полгода
Смертельный Эль-Ниньо может унести сотни тысяч жизней за полгода - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Смертельный Эль-Ниньо может унести сотни тысяч жизней за полгода
450 тысяч человек в течение полугода могут погибнуть из-за метеорологического явления Эль-Ниньо. Об этом предупреждает научно-исследовательская организация... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T22:21
2026-09-23T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. 450 тысяч человек в течение полугода могут погибнуть из-за метеорологического явления Эль-Ниньо. Об этом предупреждает научно-исследовательская организация Climate Impact Lab.Уточняется, что речь идет о периоде с июня 2026-го до февраля 2027 года. Однако явление может продолжиться и весной, тогда смертей откажется еще больше, не исключают специалисты.В целом Эль-Ниньо затронет более 50 стран, сильнее всего пострадают Нигерия, Индонезия, Судан, Индия и Бразилия, сказано в сообщении.Эль-Ниньо усилит рост температуры в разных регионах планеты до 2027 года, меры необходимо предпринять как можно скорее, заявлял ранее ученый Всемирной метеорологической организации (WMO) Альваро Сильва на брифинге ООН.Эль-Ниньо – природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений.В конце июня аномально жаркая погода охватила Европу. Воздух раскалился до предела во Франции, Испании, Италии, Великобритании и Германии. На центральную и восточную часть Европы распространяется раскаленный воздух из Африки. Как ранее сообщал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, более 1,3 тысячи человек скончались в Европе за неделю из-за аномальных температур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет предстоящая зима – прогноз ФОБОСаВ Крыму не будет разрушительных смерчей, но могут быть сильные штормыСнег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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погода, в мире, новости, прогноз, общество, безопасность
Смертельный Эль-Ниньо может унести сотни тысяч жизней за полгода

Ученые прогнозирует гибель полумиллиона человек из-за явления Эль-Ниньо

22:21 23.09.2026
 
© Depositphotos.com ParabolStudioГлобальное потепление. Коллаж
Глобальное потепление. Коллаж - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© Depositphotos.com ParabolStudio
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. 450 тысяч человек в течение полугода могут погибнуть из-за метеорологического явления Эль-Ниньо. Об этом предупреждает научно-исследовательская организация Climate Impact Lab.
"По нашим прогнозам, 451 тысяча жизней будет потеряна из-за жары в первой половине нынешнего Эль-Ниньо", – цитирует выдержку из отчета РИА Новости.
Уточняется, что речь идет о периоде с июня 2026-го до февраля 2027 года. Однако явление может продолжиться и весной, тогда смертей откажется еще больше, не исключают специалисты.
В целом Эль-Ниньо затронет более 50 стран, сильнее всего пострадают Нигерия, Индонезия, Судан, Индия и Бразилия, сказано в сообщении.
Эль-Ниньо усилит рост температуры в разных регионах планеты до 2027 года, меры необходимо предпринять как можно скорее, заявлял ранее ученый Всемирной метеорологической организации (WMO) Альваро Сильва на брифинге ООН.
Эль-Ниньо – природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений.
В конце июня аномально жаркая погода охватила Европу. Воздух раскалился до предела во Франции, Испании, Италии, Великобритании и Германии. На центральную и восточную часть Европы распространяется раскаленный воздух из Африки. Как ранее сообщал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, более 1,3 тысячи человек скончались в Европе за неделю из-за аномальных температур.
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