Рейтинг@Mail.ru
Ситуация непростая: Севастополь ликвидирует последствия непогоды - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260923/situatsiya-neprostaya-sevastopol-likvidiruet-posledstviya-nepogody-1159631107.html
Ситуация непростая: Севастополь ликвидирует последствия непогоды
Ситуация непростая: Севастополь ликвидирует последствия непогоды - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Ситуация непростая: Севастополь ликвидирует последствия непогоды
Городские службы Севастополя в первой половине дня в среду приняли более сотни заявок из-за падения деревьев и протечек кровель в связи с непогодой. Об этом... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T15:51
2026-09-23T15:51
севастополь
новости севастополя
погода
михаил развожаев
правительство севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/17/1159628363_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_34dee661af1831c32fcadf07ef9e736e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Городские службы Севастополя в первой половине дня в среду приняли более сотни заявок из-за падения деревьев и протечек кровель в связи с непогодой. Об этом информирует пресс-служба правительства города.Из-за сильного ливня в некоторых домах протекли крыши, забились ливневки, падали ветки и деревья.Всего на устранение последствий непогоды департамент городского хозяйства вывел около 400 человек и 75 единиц техники – это сотрудники управляющих компаний, "Парков и скверов" и ресурсоснабжающих организаций. Еще более 50 человек и 23 единицы спецтехники направили транспортные предприятия.По информации губернатора города Михаила Развожаев, из-за непогоды в городе корректируют графики движения троллейбусов и автобусов.Утром в среду на Севастополь обрушился мощный ливень, некоторые улицы подтоплены, также есть упавшие деревья, сообщала ранее пресс-служба правительства города.В Крыму из-за мощных ливней действуют сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. В Белогорске со вчерашнего дня выпало 120% месячной нормы осадков, немного меньше на Карадаге – 95%, сообщали ранее в Гидрометцентре Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер накроет Южный берег Крыма в ближайшие часыВ Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктовВ Севастополе паром остановил работу из-за непогоды
https://crimea.ria.ru/20260923/na-krym-obrushilsya-shtorm----povaleny-derevya-i-zatopleny-dorogi-1159627871.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/17/1159628363_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_460c49ce87c217c2d70e1ba0a5ab65db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, погода, михаил развожаев, правительство севастополя
Ситуация непростая: Севастополь ликвидирует последствия непогоды

После шторма в Севастополе горслужбы приняли более 100 заявок из-за последствий непогоды

15:51 23.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Городские службы Севастополя в первой половине дня в среду приняли более сотни заявок из-за падения деревьев и протечек кровель в связи с непогодой. Об этом информирует пресс-служба правительства города.
"На 13:00 зарегистрировали более 110 заявок, часть уже выполнили. Больше 80 заявок сейчас в работе у городских служб Севастополя", – проинформировали в пресс-службе.
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
Непогода в Севастополе
1 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
Непогода в Севастополе
2 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
Непогода в Севастополе
3 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
Непогода в Севастополе
4 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
Непогода в Севастополе
5 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
Непогода в Севастополе
6 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
1 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
2 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
3 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
4 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
5 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
6 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Из-за сильного ливня в некоторых домах протекли крыши, забились ливневки, падали ветки и деревья.
Всего на устранение последствий непогоды департамент городского хозяйства вывел около 400 человек и 75 единиц техники – это сотрудники управляющих компаний, "Парков и скверов" и ресурсоснабжающих организаций. Еще более 50 человек и 23 единицы спецтехники направили транспортные предприятия.
По информации губернатора города Михаила Развожаев, из-за непогоды в городе корректируют графики движения троллейбусов и автобусов.
"Севастопольцы, обращаюсь к вам: сегодня много подтоплений, и ситуация непростая. Пожалуйста, наберитесь терпения", – обратился Развожаев к населению.
Утром в среду на Севастополь обрушился мощный ливень, некоторые улицы подтоплены, также есть упавшие деревья, сообщала ранее пресс-служба правительства города.
В Крыму из-за мощных ливней действуют сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. В Белогорске со вчерашнего дня выпало 120% месячной нормы осадков, немного меньше на Карадаге – 95%, сообщали ранее в Гидрометцентре Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Штормовой ветер накроет Южный берег Крыма в ближайшие часы
В Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов
В Севастополе паром остановил работу из-за непогоды
Непогода в Севастополе
15:19
На Крым обрушился шторм - повалены деревья и затоплены дороги
 
СевастопольНовости СевастополяПогодаМихаил РазвожаевПравительство Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:28Микрорайон Белое-5 в Симферополе планируют подключить к центральной канализации
17:11"Ничего, кровью истекает": крымчанка ответит за пьяное убийство мужа
17:00В текущем году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов МКД
16:45Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов
16:40В Севастопольской школе устраняют последствия непогоды
16:22Запугать невозможно: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах
16:11Подтопления и отключения: в Крыму насчитали 10 происшествий из-за непогоды
16:08Путин обратился к бойцам и командирам СВО
16:01ПСБ предлагает крымчанам открыть депозит и внести свой "Вклад в Победу"
15:51Ситуация непростая: Севастополь ликвидирует последствия непогоды
15:30Особая ментальность: в Крыму оценили истерику из-за новой карты ООН
15:19На Крым обрушился шторм - повалены деревья и затоплены дороги
15:04Украина стала крупным центром международного черного рынка оружия
14:55В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения
14:38Когда закончится СВО – прогноз из Крыма
14:22В Крыму военнослужащим спасательных формирований предоставили новые льготы
14:10В Москве хореограф получил пожизненный срок за педофилию
13:59"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год
13:47Новые тарифы: сколько придется платить за воду в Крыму с октября
13:38Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме
Лента новостейМолния