https://crimea.ria.ru/20260923/situatsiya-neprostaya-sevastopol-likvidiruet-posledstviya-nepogody-1159631107.html

Ситуация непростая: Севастополь ликвидирует последствия непогоды

Ситуация непростая: Севастополь ликвидирует последствия непогоды - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Ситуация непростая: Севастополь ликвидирует последствия непогоды

Городские службы Севастополя в первой половине дня в среду приняли более сотни заявок из-за падения деревьев и протечек кровель в связи с непогодой. Об этом... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T15:51

2026-09-23T15:51

2026-09-23T15:51

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Городские службы Севастополя в первой половине дня в среду приняли более сотни заявок из-за падения деревьев и протечек кровель в связи с непогодой. Об этом информирует пресс-служба правительства города.Из-за сильного ливня в некоторых домах протекли крыши, забились ливневки, падали ветки и деревья.Всего на устранение последствий непогоды департамент городского хозяйства вывел около 400 человек и 75 единиц техники – это сотрудники управляющих компаний, "Парков и скверов" и ресурсоснабжающих организаций. Еще более 50 человек и 23 единицы спецтехники направили транспортные предприятия.По информации губернатора города Михаила Развожаев, из-за непогоды в городе корректируют графики движения троллейбусов и автобусов.Утром в среду на Севастополь обрушился мощный ливень, некоторые улицы подтоплены, также есть упавшие деревья, сообщала ранее пресс-служба правительства города.В Крыму из-за мощных ливней действуют сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. В Белогорске со вчерашнего дня выпало 120% месячной нормы осадков, немного меньше на Карадаге – 95%, сообщали ранее в Гидрометцентре Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер накроет Южный берег Крыма в ближайшие часыВ Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктовВ Севастополе паром остановил работу из-за непогоды

https://crimea.ria.ru/20260923/na-krym-obrushilsya-shtorm----povaleny-derevya-i-zatopleny-dorogi-1159627871.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, погода, михаил развожаев, правительство севастополя