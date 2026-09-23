Ситуация непростая: Севастополь ликвидирует последствия непогоды
После шторма в Севастополе горслужбы приняли более 100 заявок из-за последствий непогоды
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Городские службы Севастополя в первой половине дня в среду приняли более сотни заявок из-за падения деревьев и протечек кровель в связи с непогодой. Об этом информирует пресс-служба правительства города.
"На 13:00 зарегистрировали более 110 заявок, часть уже выполнили. Больше 80 заявок сейчас в работе у городских служб Севастополя", – проинформировали в пресс-службе.
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
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Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
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Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
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Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
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Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
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Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
6 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
2 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
3 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
4 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
5 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
6 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Из-за сильного ливня в некоторых домах протекли крыши, забились ливневки, падали ветки и деревья.
Всего на устранение последствий непогоды департамент городского хозяйства вывел около 400 человек и 75 единиц техники – это сотрудники управляющих компаний, "Парков и скверов" и ресурсоснабжающих организаций. Еще более 50 человек и 23 единицы спецтехники направили транспортные предприятия.
По информации губернатора города Михаила Развожаев, из-за непогоды в городе корректируют графики движения троллейбусов и автобусов.
"Севастопольцы, обращаюсь к вам: сегодня много подтоплений, и ситуация непростая. Пожалуйста, наберитесь терпения", – обратился Развожаев к населению.
Утром в среду на Севастополь обрушился мощный ливень, некоторые улицы подтоплены, также есть упавшие деревья, сообщала ранее пресс-служба правительства города.
В Крыму из-за мощных ливней действуют сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. В Белогорске со вчерашнего дня выпало 120% месячной нормы осадков, немного меньше на Карадаге – 95%, сообщали ранее в Гидрометцентре Крыма.
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