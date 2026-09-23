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Штормовой ветер накроет Южный берег Крыма в ближайшие часы

Штормовой ветер накроет Южный берег Крыма в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Штормовой ветер накроет Южный берег Крыма в ближайшие часы

Штормовой ветер до 35 м/с накроет Южный берег Крыма в среду во второй половине дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T13:29

2026-09-23T13:29

2026-09-23T13:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Штормовой ветер до 35 м/с накроет Южный берег Крыма в среду во второй половине дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В Крыму из-за непогоды действуют сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. По данным Крымского главка МЧС России, с начала действия штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Бахчисарайского района - 60 мм, Карадага - 44 мм, Белогорского района - 43 мм. Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Прогнозировалось усиление северо-западного ветра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водойВ Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения светаВ Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов

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