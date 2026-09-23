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Севастополь отражает атаку ВСУ
Севастополь отражает атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Севастополь отражает атаку ВСУ
В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают воздушную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T22:42
2026-09-23T22:42
2026-09-23T22:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражают воздушную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских беспилотников из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия, и попросил горожан покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Сирены воздушной тревоги ранее включили в Севастополе – в регионе была объявлена опасность атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сирены воздушной тревоги будут звучать по-новому35 дронов ВСУ уничтожены над регионами России за деньЛес горит в Геленджике из-за падения вражеского дрона
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Севастополь отражает атаку ВСУ
Удар ВСУ по Севастополю отражают в городе-герое
22:42 23.09.2026 (обновлено: 22:47 23.09.2026)