https://crimea.ria.ru/20260923/sebe-i-drugim-regionam-v-krymu-nachali-sobirat-urozhay-yablok-1159637111.html

Себе и другим регионам: в Крыму начали собирать урожай яблок

Себе и другим регионам: в Крыму начали собирать урожай яблок - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Себе и другим регионам: в Крыму начали собирать урожай яблок

Ежегодный профицит урожая яблок в Крыму позволяет не только на сто процентов обеспечивать потребности региона в этом ценном фрукте, но и реализовывать его на... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T20:11

2026-09-23T20:11

2026-09-23T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Ежегодный профицит урожая яблок в Крыму позволяет не только на сто процентов обеспечивать потребности региона в этом ценном фрукте, но и реализовывать его на прилавках материковой части России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.По словам замминистра ведомства, в Крыму налажена своя система переработки яблок. "Это различные виды соков, сушка яблок, сублимация (современная технология сохранения продуктов, когда фрукты или ягоды сначала быстро замораживают, а затем удаляют влагу – ред.). И все это можно увидеть на крымских прилавках", – поделился гость эфира.И отметил, что весь колоссальный объем собранного урожая на месте не перерабатывается. Организовываются и уже организованы логистические маршруты, и крымские яблоки будут представлены на материковой части России.Также замминистра ведомства поделился, что в Крыму химическая система защиты растений нацелена на биологическую основу – применяется много биологических средств защиты растений и территориальное управление Россельхознадзора по РК контролирует ситуацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Сколько яблок соберут в садах СевастополяКак яблоки помогают при интоксикацииПолномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собрано

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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