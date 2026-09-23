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Себе и другим регионам: в Крыму начали собирать урожай яблок
Себе и другим регионам: в Крыму начали собирать урожай яблок - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Себе и другим регионам: в Крыму начали собирать урожай яблок
Ежегодный профицит урожая яблок в Крыму позволяет не только на сто процентов обеспечивать потребности региона в этом ценном фрукте, но и реализовывать его на... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T20:11
2026-09-23T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Ежегодный профицит урожая яблок в Крыму позволяет не только на сто процентов обеспечивать потребности региона в этом ценном фрукте, но и реализовывать его на прилавках материковой части России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.По словам замминистра ведомства, в Крыму налажена своя система переработки яблок. "Это различные виды соков, сушка яблок, сублимация (современная технология сохранения продуктов, когда фрукты или ягоды сначала быстро замораживают, а затем удаляют влагу – ред.). И все это можно увидеть на крымских прилавках", – поделился гость эфира.И отметил, что весь колоссальный объем собранного урожая на месте не перерабатывается. Организовываются и уже организованы логистические маршруты, и крымские яблоки будут представлены на материковой части России.Также замминистра ведомства поделился, что в Крыму химическая система защиты растений нацелена на биологическую основу – применяется много биологических средств защиты растений и территориальное управление Россельхознадзора по РК контролирует ситуацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Сколько яблок соберут в садах СевастополяКак яблоки помогают при интоксикацииПолномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собрано
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, фрукты, урожай в крыму, николай тютюник
Себе и другим регионам: в Крыму начали собирать урожай яблок
Крымские яблоки будут представлены на прилавках материковой России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым.
Ежегодный профицит урожая яблок в Крыму позволяет не только на сто процентов обеспечивать потребности региона в этом ценном фрукте, но и реализовывать его на прилавках материковой части России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.
"Если брать медицинские нормы потребления на количество населения республики плюс отдыхающие, мы производим более чем 100 процентов. Излишки, конечно же, реализовываются на других рынках, в том числе на материковой части нашей страны", – рассказал спикер.
По словам замминистра ведомства, в Крыму налажена своя система переработки яблок. "Это различные виды соков, сушка яблок, сублимация (современная технология сохранения продуктов, когда фрукты или ягоды сначала быстро замораживают, а затем удаляют влагу – ред.). И все это можно увидеть на крымских прилавках", – поделился гость эфира.
И отметил, что весь колоссальный объем собранного урожая на месте не перерабатывается. Организовываются и уже организованы логистические маршруты, и крымские яблоки будут представлены на материковой части России.
Также замминистра ведомства поделился, что в Крыму химическая система защиты растений нацелена на биологическую основу – применяется много биологических средств защиты растений и территориальное управление Россельхознадзора по РК контролирует ситуацию.
"Крымские яблоки –это самый безопасный продукт! Однозначно гарантировано, что они безопасны и принесут только здоровье", – подытожил спикер.
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