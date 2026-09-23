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Российские военные рассказали подробности освобождения Новопавловки - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Российские военные рассказали подробности освобождения Новопавловки
Российские военные рассказали подробности освобождения Новопавловки - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Российские военные рассказали подробности освобождения Новопавловки
Важный логистический пункт в Запорожской области – Новопавловку – освобождали штурмовики 217-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T21:23
2026-09-23T21:23
новости сво
министерство обороны рф
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Важный логистический пункт в Запорожской области – Новопавловку – освобождали штурмовики 217-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" при поддержке артиллерии и подразделений беспилотных систем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По сообщению оборонного ведомства, именно через этот населенный пункт шло снабжение Ореховской группировки ВСУ. Важность боевой задачи заключалась в создании условий для дальнейших действий штурмовых подразделений ВДВ и выходу к северу от Орехова.Как рассказал командир парашютно-десантного батальона с позывным "Сокол", населенный пункт Новопавловка находится на открытом участке местности, в нем преобладают строения одноэтажной частной застройки. Поэтому штурмовые группы действовали рассредоточено и по нескольким маршрутам движения.ВСУ преимущественно использовали ударные БПЛА. Дороги минировались, наносилось огневое поражение FPV-дронами. Сейчас противник попыток заезда на технике уже не предпринимает. После техники ВСУ использовали наземные робототехнические комплексы (НРТК), которые заезжали в населенный пункт, но тут же уничтожались российскими FPV-дронами.Несмотря на то, что гвардейцы столкнулись с жарой, интенсивным огнем со стороны противника, непрерывным ведением разведки и массированным применением ударных дронов, важный населенный пункт был успешно освобожден."Эта трасса является основной, одной из основных артерий снабжения. Противник, раньше предпринимал попытки заезда на автомобильной технике, на бронетехнике. В данный момент, благодаря заходу в населенный пункт штурмовых групп, интенсивному огневому поражению, вскрытию целей, также минированию местности, затруднилась работа противника", – добавил начальник штаба парашютно-десантного батальона с позывным "Восход".Начальник штаба отметил, что раньше через Новопавловку пролегала основная трасса, по которой на Орехов выдвигалась автомобильная техника противника для снабжения своих подразделений. Сейчас же, благодаря действиям российских военных, ВСУ довольно проблематично там передвигаться."Еще раз скажу, ведение разведки в этом районе, минирование основных дорог полностью затруднили логистику ВСУ. У него начинаются проблемы с обеспечением своих подразделений", – подчеркнул начальник штаба парашютно-десантного батальона с позывным "Восход".Ранее сообщалось, что расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Ивановских десантников группировки "Днепр" уничтожили скопление пехотинцев ВСУ вблизи города Орехова Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы выводят из строя систему обеспечения ВСУ в ОреховеРоссийские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде ХерсонаБойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео, видео
Российские военные рассказали подробности освобождения Новопавловки

Освобождение Новопавловки в Запорожской области перебило снабжение ВСУ под Ореховом - МО

21:23 23.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Важный логистический пункт в Запорожской области – Новопавловку – освобождали штурмовики 217-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" при поддержке артиллерии и подразделений беспилотных систем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По сообщению оборонного ведомства, именно через этот населенный пункт шло снабжение Ореховской группировки ВСУ. Важность боевой задачи заключалась в создании условий для дальнейших действий штурмовых подразделений ВДВ и выходу к северу от Орехова.
Как рассказал командир парашютно-десантного батальона с позывным "Сокол", населенный пункт Новопавловка находится на открытом участке местности, в нем преобладают строения одноэтажной частной застройки. Поэтому штурмовые группы действовали рассредоточено и по нескольким маршрутам движения.

"Первые группы, которые зашли в населенный пункт, создали плацдарм. Затем группы, которые подходили уже с опорой на эти группы, рассредоточивались по своим секторам и проводили зачистку, досмотр. Противник отправлял группы зачистки. Некоторые из этих групп встречались с нашими группами в стрелковом бою. Наши группы давали отпор, противник отступал назад", – поделился "Сокол".

ВСУ преимущественно использовали ударные БПЛА. Дороги минировались, наносилось огневое поражение FPV-дронами. Сейчас противник попыток заезда на технике уже не предпринимает. После техники ВСУ использовали наземные робототехнические комплексы (НРТК), которые заезжали в населенный пункт, но тут же уничтожались российскими FPV-дронами.
Несмотря на то, что гвардейцы столкнулись с жарой, интенсивным огнем со стороны противника, непрерывным ведением разведки и массированным применением ударных дронов, важный населенный пункт был успешно освобожден.
"Эта трасса является основной, одной из основных артерий снабжения. Противник, раньше предпринимал попытки заезда на автомобильной технике, на бронетехнике. В данный момент, благодаря заходу в населенный пункт штурмовых групп, интенсивному огневому поражению, вскрытию целей, также минированию местности, затруднилась работа противника", – добавил начальник штаба парашютно-десантного батальона с позывным "Восход".
Начальник штаба отметил, что раньше через Новопавловку пролегала основная трасса, по которой на Орехов выдвигалась автомобильная техника противника для снабжения своих подразделений. Сейчас же, благодаря действиям российских военных, ВСУ довольно проблематично там передвигаться.
"Еще раз скажу, ведение разведки в этом районе, минирование основных дорог полностью затруднили логистику ВСУ. У него начинаются проблемы с обеспечением своих подразделений", – подчеркнул начальник штаба парашютно-десантного батальона с позывным "Восход".
Ранее сообщалось, что расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Ивановских десантников группировки "Днепр" уничтожили скопление пехотинцев ВСУ вблизи города Орехова Запорожской области.
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