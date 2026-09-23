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РФ готова к переговорам по Украине, но не прекратит СВО во время них - Лавров - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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РФ готова к переговорам по Украине, но не прекратит СВО во время них - Лавров
РФ готова к переговорам по Украине, но не прекратит СВО во время них - Лавров - РИА Новости Крым, 23.09.2026
РФ готова к переговорам по Украине, но не прекратит СВО во время них - Лавров
Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, но не будет прекращать спецоперацию на время переговоров, заявил глава МИД РФ РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T19:39
2026-09-23T19:44
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, но не будет прекращать спецоперацию на время переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, Европа хочет именно паузы все с той же целью - получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260923/ukraina-ostalas-by-v-granitsakh-1991-goda-pri-vypolnenii-minskikh-soglasheniy---lavrov-1159640523.html
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сергей лавров, новости сво, россия, украина
РФ готова к переговорам по Украине, но не прекратит СВО во время них - Лавров

РФ готова к переговорам по Украине, но не будет прекращать СВО во время них - Лавров

19:39 23.09.2026 (обновлено: 19:44 23.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании по Украине, но не будет прекращать спецоперацию на время переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия, и это неоднократно подтверждал президент (Владимир) Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира… Однако научены горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции", - сказал Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
По его словам, Европа хочет именно паузы все с той же целью - получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавро
19:25
Украина осталась бы в границах 1991 года при выполнении Минских соглашений - Лавров
 
Сергей ЛавровНовости СВОРоссияУкраина
 
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19:55Какие продукты подешевели в Севастополе
19:39РФ готова к переговорам по Украине, но не прекратит СВО во время них - Лавров
19:25Украина осталась бы в границах 1991 года при выполнении Минских соглашений - Лавров
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