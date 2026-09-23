https://crimea.ria.ru/20260923/raketnaya-opasnost-obyavlena-v-krymu-1159533285.html
Ракетная опасность объявлена в Крыму
Ракетная опасность объявлена в Крыму - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Ракетная опасность объявлена в Крыму
В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T20:49
2026-09-23T20:49
2026-09-23T20:49
крым
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
срочные новости крыма
ракетная опасность
ракетная атака
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/05/1145454124_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b2bc600b5d0fc57a700174f531ee64e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявили угрозу ракетной атаки. Об этом предупреждает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по региону.Жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, а также доверять исключительно официальным источникам информации.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/05/1145454124_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f09293a0173dbc7e1300f9e3ec82303.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, срочные новости крыма, ракетная опасность, ракетная атака
Ракетная опасность объявлена в Крыму
В Крыму объявлена ракетная опасность