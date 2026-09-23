https://crimea.ria.ru/20260923/pytalsya-predotvratit-stolknovenie-kak-pogib-pomoschnik-mashinista-v-krymu-1159609537.html

Пытался предотвратить столкновение: как погиб помощник машиниста в Крыму

Пытался предотвратить столкновение: как погиб помощник машиниста в Крыму - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Пытался предотвратить столкновение: как погиб помощник машиниста в Крыму

Сотрудник "Крымской железной дороги" (КЖД) Иван Шведов, посмертно награжденный орденом Мужества, погиб в результате повторного удара беспилотника ВСУ по... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T07:17

2026-09-23T07:17

2026-09-23T07:17

крым

новости крыма

происшествия

крымская железная дорога (кжд)

атаки всу на крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158873521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1676c63c9ef2cb58b31ec57f97575321.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Сотрудник "Крымской железной дороги" (КЖД) Иван Шведов, посмертно награжденный орденом Мужества, погиб в результате повторного удара беспилотника ВСУ по локомотиву, когда пытался предотвратить возможное столкновение с другими составами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на КЖД.21 сентября президент РФ Владимир Путин наградил помощника машиниста тепловоза подразделения "Джанкойское локомотивное депо" Ивана Шведова орденом Мужества посмертно за отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.В день трагедии Шведов находился в составе локомотивной бригады грузового поезда. Во время следования состава в лобовую часть кабины локомотива ударил вражеский дрон.После осмотра состава Шведов и машинист поезда решили немедленно сообщить о происшествии диспетчеру, а также вызвать экстренные службы. Это было необходимо, чтобы предотвратить возможное столкновение других поездов с грузовым составом на этом участке железной дороги.Шведов вернулся в кабину, чтобы забрать средства связи и уведомить диспетчерскую службу о происшествии. В этот момент произошла повторная атака БПЛА. От полученных ранений помощник машиниста скончался.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом МужестваВ Севастополе погибших сотрудников МЧС и охранника наградят посмертноГлавный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом Мужества

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, происшествия, крымская железная дорога (кжд), атаки всу на крым