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Пытался предотвратить столкновение: как погиб помощник машиниста в Крыму - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Пытался предотвратить столкновение: как погиб помощник машиниста в Крыму
Пытался предотвратить столкновение: как погиб помощник машиниста в Крыму - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Пытался предотвратить столкновение: как погиб помощник машиниста в Крыму
Сотрудник "Крымской железной дороги" (КЖД) Иван Шведов, посмертно награжденный орденом Мужества, погиб в результате повторного удара беспилотника ВСУ по... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T07:17
2026-09-23T07:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Сотрудник "Крымской железной дороги" (КЖД) Иван Шведов, посмертно награжденный орденом Мужества, погиб в результате повторного удара беспилотника ВСУ по локомотиву, когда пытался предотвратить возможное столкновение с другими составами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на КЖД.21 сентября президент РФ Владимир Путин наградил помощника машиниста тепловоза подразделения "Джанкойское локомотивное депо" Ивана Шведова орденом Мужества посмертно за отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.В день трагедии Шведов находился в составе локомотивной бригады грузового поезда. Во время следования состава в лобовую часть кабины локомотива ударил вражеский дрон.После осмотра состава Шведов и машинист поезда решили немедленно сообщить о происшествии диспетчеру, а также вызвать экстренные службы. Это было необходимо, чтобы предотвратить возможное столкновение других поездов с грузовым составом на этом участке железной дороги.Шведов вернулся в кабину, чтобы забрать средства связи и уведомить диспетчерскую службу о происшествии. В этот момент произошла повторная атака БПЛА. От полученных ранений помощник машиниста скончался.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом МужестваВ Севастополе погибших сотрудников МЧС и охранника наградят посмертноГлавный инженер ЗАЭС Яковлев посмертно награжден орденом Мужества
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Пытался предотвратить столкновение: как погиб помощник машиниста в Крыму

Награжденный Путиным помощник машиниста тепловоза в Крыму погиб от повторного удара дрона

07:17 23.09.2026
 
Железная дорога
Железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Сотрудник "Крымской железной дороги" (КЖД) Иван Шведов, посмертно награжденный орденом Мужества, погиб в результате повторного удара беспилотника ВСУ по локомотиву, когда пытался предотвратить возможное столкновение с другими составами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на КЖД.
21 сентября президент РФ Владимир Путин наградил помощника машиниста тепловоза подразделения "Джанкойское локомотивное депо" Ивана Шведова орденом Мужества посмертно за отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга.
В день трагедии Шведов находился в составе локомотивной бригады грузового поезда. Во время следования состава в лобовую часть кабины локомотива ударил вражеский дрон.
"Несмотря на шоковое состояние, в условиях сохраняющейся угрозы повторного удара он совместно с машинистом немедленно покинул поврежденную кабину для проведения осмотра состава", - рассказали в КЖД.
После осмотра состава Шведов и машинист поезда решили немедленно сообщить о происшествии диспетчеру, а также вызвать экстренные службы. Это было необходимо, чтобы предотвратить возможное столкновение других поездов с грузовым составом на этом участке железной дороги.
Шведов вернулся в кабину, чтобы забрать средства связи и уведомить диспетчерскую службу о происшествии. В этот момент произошла повторная атака БПЛА. От полученных ранений помощник машиниста скончался.
"Шведов проявил высшую степень гражданской ответственности, до последней минуты действовал в интересах безопасности железной дороги и ставил выполнение профессиональных задач выше собственной жизни", - добавили в КЖД.
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