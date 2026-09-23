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Путин обратился к бойцам и командирам СВО - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Путин обратился к бойцам и командирам СВО
Путин обратился к бойцам и командирам СВО - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Путин обратился к бойцам и командирам СВО
В ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим СВО. Глава государства по... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T16:08
2026-09-23T16:17
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим СВО. Глава государства по итогам прошедших в РФ выборов отметил, что голосование было за бойцов и подтвердило веру россиян в бойцов СВО и в победу России.Путин подчеркнул, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.Он также отметил, что прошедшее голосование по выборам в Госдуму .Вооруженные силы РФ продвигаются вперед в зоне спецоперации, и Россию неизбежно ждет победа, заявлял Путин ранее на форуме Народного фронта "Все для Победы!".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВОПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинАксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму
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новости, владимир путин (политик), россия, участники сво, герои сво
Путин обратился к бойцам и командирам СВО

Путин обратился к бойцам и командирам СВО в режиме видеоконференции

16:08 23.09.2026 (обновлено: 16:17 23.09.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим СВО. Глава государства по итогам прошедших в РФ выборов отметил, что голосование было за бойцов и подтвердило веру россиян в бойцов СВО и в победу России.

"Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине", – сказал президент, открывая совещание.

Путин подчеркнул, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.
"Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты", – сказал глава государства.
Он также отметил, что прошедшее голосование по выборам в Госдуму .
Вооруженные силы РФ продвигаются вперед в зоне спецоперации, и Россию неизбежно ждет победа, заявлял Путин ранее на форуме Народного фронта "Все для Победы!".
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