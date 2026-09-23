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Путин обратился к бойцам и командирам СВО
Путин обратился к бойцам и командирам СВО - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Путин обратился к бойцам и командирам СВО
В ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим СВО. Глава государства по... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T16:08
2026-09-23T16:08
2026-09-23T16:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим СВО. Глава государства по итогам прошедших в РФ выборов отметил, что голосование было за бойцов и подтвердило веру россиян в бойцов СВО и в победу России.Путин подчеркнул, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.Он также отметил, что прошедшее голосование по выборам в Госдуму .Вооруженные силы РФ продвигаются вперед в зоне спецоперации, и Россию неизбежно ждет победа, заявлял Путин ранее на форуме Народного фронта "Все для Победы!".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВОПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинАксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму
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новости, владимир путин (политик), россия, участники сво, герои сво
Путин обратился к бойцам и командирам СВО
Путин обратился к бойцам и командирам СВО в режиме видеоконференции
16:08 23.09.2026 (обновлено: 16:17 23.09.2026)