https://crimea.ria.ru/20260923/putin-obratilsya-k-boytsam-i-komandiram-svo-1159632500.html

Путин обратился к бойцам и командирам СВО

Путин обратился к бойцам и командирам СВО - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Путин обратился к бойцам и командирам СВО

В ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим СВО. Глава государства по... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T16:08

2026-09-23T16:08

2026-09-23T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим СВО. Глава государства по итогам прошедших в РФ выборов отметил, что голосование было за бойцов и подтвердило веру россиян в бойцов СВО и в победу России.Путин подчеркнул, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.Он также отметил, что прошедшее голосование по выборам в Госдуму .Вооруженные силы РФ продвигаются вперед в зоне спецоперации, и Россию неизбежно ждет победа, заявлял Путин ранее на форуме Народного фронта "Все для Победы!".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВОПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинАксенов назвал главный результат думских выборов в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, участники сво, герои сво