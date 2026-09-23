https://crimea.ria.ru/20260923/polnomasshtabnaya-uborka-vinograda-v-krymu--skolko-yagod-sobrano-1159618763.html

Полномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собрано

Полномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собрано - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Полномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собрано

В Крыму в самом разгаре полномасштабная уборка урожая винограда. На данный момент уже убрано более 23 тысяч тонн ягод, сообщили в минсельхозе РК. РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T17:48

2026-09-23T17:48

2026-09-23T17:48

крым

минсельхоз крыма

виноградники

виноградники крыма

новости крыма

урожай в крыму

урожай

сельское хозяйство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/17/1159618088_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_5ccbdeae39b13de094c0a7461aebca75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Крыму в самом разгаре полномасштабная уборка урожая винограда. На данный момент уже убрано более 23 тысяч тонн ягод, сообщили в минсельхозе РК.Производственный сбор винограда стартовал в первой половине сентября. Этот период считается важнейшим этапом в создании будущих вин, который во многом определяет качество и характер напитка.Для игристых и шампанских виноматериалов сахаристость должна составлять не менее 18%. Для производства тихих сухих вин – не менее 20%, а для сладких (десертных) вин – выше 24%. Таким образом, сбор сладких сортов начнется позже, чтобы ягода набрала максимальную концентрацию, пояснили в Минсельхозе.По информации ведомства, основу крымских виноградников составляют технические сорта, хорошо зарекомендовавшие себя в мировом виноделии: Ркацители, Каберне-Совиньон, Алиготе, Шардоне, Кокур Белый, Мускат белый, Мерло, Бастардо Магарачский, Совиньон зеленый, Рислинг, Пино черный и другие.А особой гордостью региона считаются автохтонные и аборигенные сорта, выведенные на территории Крыма: Кокур, Кефессия, Сары Пандас, Бастардо Магарачский, Эким-Кара, Вердельо, Джеват-Кара, Альбильо. Из них производят уникальные десертные вина, не имеющие аналогов.10 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что севастопольские виноградари начали сбор технического винограда и планируют собрать в этом году 27 тонн винной ягоды.Ранее владелец собственного винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис отмечал, что несмотря на разного рода сложности этого года, виноградари Крыма готовятся снять отличный урожай этой осенью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия заинтересована в партнерстве с Севастополем в отрасли виноделияКак в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культурВ каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минсельхоз крыма, виноградники, виноградники крыма, новости крыма, урожай в крыму, урожай, сельское хозяйство