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Полномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собрано
Полномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собрано - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Полномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собрано
В Крыму в самом разгаре полномасштабная уборка урожая винограда. На данный момент уже убрано более 23 тысяч тонн ягод, сообщили в минсельхозе РК. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T17:48
2026-09-23T17:48
2026-09-23T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Крыму в самом разгаре полномасштабная уборка урожая винограда. На данный момент уже убрано более 23 тысяч тонн ягод, сообщили в минсельхозе РК.Производственный сбор винограда стартовал в первой половине сентября. Этот период считается важнейшим этапом в создании будущих вин, который во многом определяет качество и характер напитка.Для игристых и шампанских виноматериалов сахаристость должна составлять не менее 18%. Для производства тихих сухих вин – не менее 20%, а для сладких (десертных) вин – выше 24%. Таким образом, сбор сладких сортов начнется позже, чтобы ягода набрала максимальную концентрацию, пояснили в Минсельхозе.По информации ведомства, основу крымских виноградников составляют технические сорта, хорошо зарекомендовавшие себя в мировом виноделии: Ркацители, Каберне-Совиньон, Алиготе, Шардоне, Кокур Белый, Мускат белый, Мерло, Бастардо Магарачский, Совиньон зеленый, Рислинг, Пино черный и другие.А особой гордостью региона считаются автохтонные и аборигенные сорта, выведенные на территории Крыма: Кокур, Кефессия, Сары Пандас, Бастардо Магарачский, Эким-Кара, Вердельо, Джеват-Кара, Альбильо. Из них производят уникальные десертные вина, не имеющие аналогов.10 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что севастопольские виноградари начали сбор технического винограда и планируют собрать в этом году 27 тонн винной ягоды.Ранее владелец собственного винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис отмечал, что несмотря на разного рода сложности этого года, виноградари Крыма готовятся снять отличный урожай этой осенью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия заинтересована в партнерстве с Севастополем в отрасли виноделияКак в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культурВ каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение
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Полномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собрано
В Крыму собрали 23 тысячи тонн винограда
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Крыму в самом разгаре полномасштабная уборка урожая винограда. На данный момент уже убрано более 23 тысяч тонн ягод, сообщили в минсельхозе РК.
"Общая уборочная площадь в сельхозпредприятиях (без учета личных хозяйств) составляет 16 тысяч гектаров. На данный момент уже убрано 23 тысячи тонн винограда с площади 3,7 тысяч га", – рассказали в ведомстве.
Производственный сбор винограда стартовал в первой половине сентября. Этот период считается важнейшим этапом в создании будущих вин, который во многом определяет качество и характер напитка.
Для игристых и шампанских виноматериалов сахаристость должна составлять не менее 18%. Для производства тихих сухих вин – не менее 20%, а для сладких (десертных) вин – выше 24%. Таким образом, сбор сладких сортов начнется позже, чтобы ягода набрала максимальную концентрацию, пояснили в Минсельхозе.
По информации ведомства, основу крымских виноградников составляют технические сорта, хорошо зарекомендовавшие себя в мировом виноделии: Ркацители, Каберне-Совиньон, Алиготе, Шардоне, Кокур Белый, Мускат белый, Мерло, Бастардо Магарачский, Совиньон зеленый, Рислинг, Пино черный и другие.
А особой гордостью региона считаются автохтонные и аборигенные сорта, выведенные на территории Крыма: Кокур, Кефессия, Сары Пандас, Бастардо Магарачский, Эким-Кара, Вердельо, Джеват-Кара, Альбильо. Из них производят уникальные десертные вина, не имеющие аналогов.
"Благодаря усилению государственной поддержки в 2025 году заложено 1,698 тысяч га новых виноградных насаждений. В 2026 году планируется закладка виноградников на площади не менее 900 гектар", – добавили в минсельхозе.
10 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил
, что севастопольские виноградари начали сбор технического винограда и планируют собрать в этом году 27 тонн винной ягоды.
Ранее владелец собственного винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис отмечал, что несмотря на разного рода сложности этого года, виноградари Крыма готовятся снять
отличный урожай этой осенью.
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