Рейтинг@Mail.ru
Подтопления и отключения: в Крыму насчитали 10 происшествий из-за непогоды - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260923/podtopleniya-i-otklyucheniya-v-krymu-naschitali-10-proisshestviy-iz-za-nepogody-1159632542.html
Подтопления и отключения: в Крыму насчитали 10 происшествий из-за непогоды
Подтопления и отключения: в Крыму насчитали 10 происшествий из-за непогоды - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Подтопления и отключения: в Крыму насчитали 10 происшествий из-за непогоды
За период действия на территории Крыма сложных погодных условий произошло не менее 10 происшествий, в том числе подтопления территорий. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T16:11
2026-09-23T16:15
новости
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128986133_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2cfc287a5b6cc1dec9aa101231f5a4ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. За период действия на территории Крыма сложных погодных условий произошло не менее 10 происшествий, в том числе подтопления территорий. Об этом сообщает Крымский главк МЧС России.По его информации, мониторинг складывающейся в регионе обстановки продолжается. На все происшествия организовано экстренное реагирование.Вместе с тем Крымским гидрометцентром объявлено еще одно штормовое предупреждение. До конца суток 23 сентября на Южном берегу Крыма ожидается дальнейшее усиление шквалистого ветра в порывах до 35 м/с.В Крыму из-за непогоды действуют сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. По данным Крымского главка МЧС России, с начала действия штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Бахчисарайского района - 60 мм, Карадага - 44 мм, Белогорского района - 43 мм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым обрушился шторм - повалены деревья и затоплены дорогиВ Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктовЛивень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водой
https://crimea.ria.ru/20260923/situatsiya-neprostaya-sevastopol-likvidiruet-posledstviya-nepogody-1159631107.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128986133_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_157ba5e17550ad1b344da0a4f93740ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, погода, погода в крыму, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, общество
Подтопления и отключения: в Крыму насчитали 10 происшествий из-за непогоды

В Крыму зарегистрировано 10 происшествий из-за непогоды

16:11 23.09.2026 (обновлено: 16:15 23.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. За период действия на территории Крыма сложных погодных условий произошло не менее 10 происшествий, в том числе подтопления территорий. Об этом сообщает Крымский главк МЧС России.
"На данный момент зарегистрировано 10 происшествий. Из них пять связаны с отключением электроснабжения, два - с падением деревьев, два - с подтоплениями, одно - с обрушением кровли", – рассказал замначальника ГУ МЧС России по Крыму полковник Андрей Павлюченко.
По его информации, мониторинг складывающейся в регионе обстановки продолжается. На все происшествия организовано экстренное реагирование.
© Прокуратура КрымаВ Алуште крыша упала на автомобиль
В Алуште крыша упала на автомобиль
1 из 6
В Алуште крыша упала на автомобиль
© Прокуратура Крыма
© ЧП Севастополь / МАКСЛужа у школы в Севастополе
Лужа у школы в Севастополе
2 из 6
Лужа у школы в Севастополе
© ЧП Севастополь / МАКС
© Правительство СевастополяПоследствия шторма в Севастополе
Последствия шторма в Севастополе
3 из 6
Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяПоследствия шторма в Севастополе
Последствия шторма в Севастополе
4 из 6
Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяПоследствия шторма в Севастополе
Последствия шторма в Севастополе
5 из 6
Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
Непогода в Севастополе
6 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
1 из 6
В Алуште крыша упала на автомобиль
© Прокуратура Крыма
2 из 6
Лужа у школы в Севастополе
© ЧП Севастополь / МАКС
3 из 6
Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
4 из 6
Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
5 из 6
Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
6 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Вместе с тем Крымским гидрометцентром объявлено еще одно штормовое предупреждение. До конца суток 23 сентября на Южном берегу Крыма ожидается дальнейшее усиление шквалистого ветра в порывах до 35 м/с.

"Мы прогнозируем возможное падение деревьев, обрывы линий электропередач. Обращаем внимание водителей при проезде опасных участков на Южнобережном шоссе", – сказал Павлюченко.

В Крыму из-за непогоды действуют сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. По данным Крымского главка МЧС России, с начала действия штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Бахчисарайского района - 60 мм, Карадага - 44 мм, Белогорского района - 43 мм.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крым обрушился шторм - повалены деревья и затоплены дороги
В Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов
Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водой
Непогода в Севастополе
15:51
Ситуация непростая: Севастополь ликвидирует последствия непогоды
 
НовостиПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:28Микрорайон Белое-5 в Симферополе планируют подключить к центральной канализации
17:11"Ничего, кровью истекает": крымчанка ответит за пьяное убийство мужа
17:00В текущем году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов МКД
16:45Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов
16:40В Севастопольской школе устраняют последствия непогоды
16:22Запугать невозможно: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах
16:11Подтопления и отключения: в Крыму насчитали 10 происшествий из-за непогоды
16:08Путин обратился к бойцам и командирам СВО
16:01ПСБ предлагает крымчанам открыть депозит и внести свой "Вклад в Победу"
15:51Ситуация непростая: Севастополь ликвидирует последствия непогоды
15:30Особая ментальность: в Крыму оценили истерику из-за новой карты ООН
15:19На Крым обрушился шторм - повалены деревья и затоплены дороги
15:04Украина стала крупным центром международного черного рынка оружия
14:55В Алуште ввели в эксплуатацию новые очистные сооружения
14:38Когда закончится СВО – прогноз из Крыма
14:22В Крыму военнослужащим спасательных формирований предоставили новые льготы
14:10В Москве хореограф получил пожизненный срок за педофилию
13:59"Черноморнефтегаз" освободили от налога на имущество еще на год
13:47Новые тарифы: сколько придется платить за воду в Крыму с октября
13:38Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме
Лента новостейМолния