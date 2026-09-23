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Подтопления и отключения: в Крыму насчитали 10 происшествий из-за непогоды

Подтопления и отключения: в Крыму насчитали 10 происшествий из-за непогоды - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Подтопления и отключения: в Крыму насчитали 10 происшествий из-за непогоды

За период действия на территории Крыма сложных погодных условий произошло не менее 10 происшествий, в том числе подтопления территорий. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T16:11

2026-09-23T16:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. За период действия на территории Крыма сложных погодных условий произошло не менее 10 происшествий, в том числе подтопления территорий. Об этом сообщает Крымский главк МЧС России.По его информации, мониторинг складывающейся в регионе обстановки продолжается. На все происшествия организовано экстренное реагирование.Вместе с тем Крымским гидрометцентром объявлено еще одно штормовое предупреждение. До конца суток 23 сентября на Южном берегу Крыма ожидается дальнейшее усиление шквалистого ветра в порывах до 35 м/с.В Крыму из-за непогоды действуют сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. По данным Крымского главка МЧС России, с начала действия штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Бахчисарайского района - 60 мм, Карадага - 44 мм, Белогорского района - 43 мм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым обрушился шторм - повалены деревья и затоплены дорогиВ Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктовЛивень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водой

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