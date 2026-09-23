Подтопления и отключения: в Крыму насчитали 10 происшествий из-за непогоды
В Крыму зарегистрировано 10 происшествий из-за непогоды
16:11 23.09.2026 (обновлено: 16:15 23.09.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. За период действия на территории Крыма сложных погодных условий произошло не менее 10 происшествий, в том числе подтопления территорий. Об этом сообщает Крымский главк МЧС России.
"На данный момент зарегистрировано 10 происшествий. Из них пять связаны с отключением электроснабжения, два - с падением деревьев, два - с подтоплениями, одно - с обрушением кровли", – рассказал замначальника ГУ МЧС России по Крыму полковник Андрей Павлюченко.
По его информации, мониторинг складывающейся в регионе обстановки продолжается. На все происшествия организовано экстренное реагирование.
© Прокуратура КрымаВ Алуште крыша упала на автомобиль
1 из 6
В Алуште крыша упала на автомобиль
© Прокуратура Крыма
© ЧП Севастополь / МАКСЛужа у школы в Севастополе
2 из 6
Лужа у школы в Севастополе
© ЧП Севастополь / МАКС
© Правительство СевастополяПоследствия шторма в Севастополе
3 из 6
Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяПоследствия шторма в Севастополе
4 из 6
Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
© Правительство СевастополяПоследствия шторма в Севастополе
5 из 6
Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
© Михаил Развожаев в МАКСНепогода в Севастополе
6 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
1 из 6
В Алуште крыша упала на автомобиль
© Прокуратура Крыма
2 из 6
Лужа у школы в Севастополе
© ЧП Севастополь / МАКС
3 из 6
Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
4 из 6
Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
5 из 6
Последствия шторма в Севастополе
© Правительство Севастополя
6 из 6
Непогода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Вместе с тем Крымским гидрометцентром объявлено еще одно штормовое предупреждение. До конца суток 23 сентября на Южном берегу Крыма ожидается дальнейшее усиление шквалистого ветра в порывах до 35 м/с.
"Мы прогнозируем возможное падение деревьев, обрывы линий электропередач. Обращаем внимание водителей при проезде опасных участков на Южнобережном шоссе", – сказал Павлюченко.
В Крыму из-за непогоды действуют сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках. По данным Крымского главка МЧС России, с начала действия штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Бахчисарайского района - 60 мм, Карадага - 44 мм, Белогорского района - 43 мм.
Читайте также на РИА Новости Крым: