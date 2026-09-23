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Первые в мире электрические фонари – инфографика
Первые в мире электрические фонари – инфографика - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Первые в мире электрические фонари – инфографика
23 сентября 1873 года в Петербурге вместо керосиновых ламп включились первые в мире электрические фонари с угольными лампами накаливания. Электротехник... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T06:28
2026-09-23T06:28
2026-09-23T06:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. 23 сентября 1873 года в Петербурге вместо керосиновых ламп включились первые в мире электрические фонари с угольными лампами накаливания. Электротехник Александр Николаевич Лодыгин испытал свое изобретение на Одесской улице северной столицы. На эксперимент собрались множество зевак. Один из них вспоминал, что вдруг из темноты люди попали на улицу с ярким освещением. В двух фонарях керосиновые лампы были заменены лампами накаливания, изливавшими яркий белый свет. Собравшиеся с восторгом и удивлением любовались этим светом с неба, светом без огня, как его тут же окрестили петербуржцы.О событии – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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история, электричество, электроэнергия, инфографика
Первые в мире электрические фонари – инфографика
Первые в мире электрические фонари – инфографика РИА Новости Крым