https://crimea.ria.ru/20260923/pervye-v-mire-elektricheskie-fonari--infografika-1159590168.html

Первые в мире электрические фонари – инфографика

Первые в мире электрические фонари – инфографика - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Первые в мире электрические фонари – инфографика

23 сентября 1873 года в Петербурге вместо керосиновых ламп включились первые в мире электрические фонари с угольными лампами накаливания. Электротехник... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T06:28

2026-09-23T06:28

2026-09-23T06:28

инфографика

история

электричество

электроэнергия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/16/1159591127_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_0bf5a220ab155ebcd7e6d69142db3358.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. 23 сентября 1873 года в Петербурге вместо керосиновых ламп включились первые в мире электрические фонари с угольными лампами накаливания. Электротехник Александр Николаевич Лодыгин испытал свое изобретение на Одесской улице северной столицы. На эксперимент собрались множество зевак. Один из них вспоминал, что вдруг из темноты люди попали на улицу с ярким освещением. В двух фонарях керосиновые лампы были заменены лампами накаливания, изливавшими яркий белый свет. Собравшиеся с восторгом и удивлением любовались этим светом с неба, светом без огня, как его тут же окрестили петербуржцы.О событии – в инфографике РИА Новости Крым.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, электричество, электроэнергия, инфографика