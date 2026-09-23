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Отбой ракетной опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Отбой ракетной опасности в Крыму
Отбой ракетной опасности в Крыму - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Отбой ракетной опасности в Крыму
В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T21:28
2026-09-23T21:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Отбой ракетной опасности в Крыму

Отбой ракетной опасности объявили в Крыму

21:28 23.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили ракетную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой ракетной опасности в Республике Крым", – говорится в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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