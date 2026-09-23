https://crimea.ria.ru/20260923/osobaya-mentalnost-v-krymu-otsenili-isteriku-iz-za-novoy-karty-oon-1159627665.html
Особая ментальность: в Крыму оценили истерику из-за новой карты ООН
Особая ментальность: в Крыму оценили истерику из-за новой карты ООН - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Особая ментальность: в Крыму оценили истерику из-за новой карты ООН
Возмущения по поводу обозначения Крыма на новой карте мира ООН свидетельствуют о том, что и значимость событий Крымской весны не ослабевает. Такое мнение... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T15:30
2026-09-23T15:30
2026-09-23T15:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Возмущения по поводу обозначения Крыма на новой карте мира ООН свидетельствуют о том, что и значимость событий Крымской весны не ослабевает. Такое мнение высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По словам политика, у народа Крыма сформировалась особая ментальность, благодаря которой произошли события 2014 года и воссоединение полуострова с Россией.Ранее президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем раскритиковал составленную организацией новую политическую карту мира, на которой Крым не обозначен как часть Украины. В начале сентября Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию в поддержку новой карты мира, призванной более точно отображать относительные размеры континентов.В частности, на политической версии карты Украина закрашена зеленым, Россия – желтым, а Крым – бежевым.Резолюцию поддержали 164 страны. Против проголосовали США. Шесть стран — Украина, Эстония, Грузия, Литва, Молдова и Сербия — воздержались.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юридическая война Запада против России началась с Крыма – ЛавровЗапад смирился с российским статусом Крыма – мнениеПродукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанам
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крым, новости крыма, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), оон
Особая ментальность: в Крыму оценили истерику из-за новой карты ООН
Возмущения из-за статуса Крыма на карте ООН говорят о важности полуострова – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Возмущения по поводу обозначения Крыма на новой карте мира ООН свидетельствуют о том, что и значимость событий Крымской весны не ослабевает. Такое мнение высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Крымская субъектность – очень важный фактор. Он имеет совершенно уникальное значение для русского мира, России и всего мира в целом. Если на заседании ООН распалились по поводу того, что Крым обозначен отдельным цветом – не украинским и не российским – это говорит о том, что историческую важность Крыма все понимают, и она сохраняется", - сказал Константинов журналистам.
По словам политика, у народа Крыма сформировалась особая ментальность, благодаря которой произошли события 2014 года и воссоединение полуострова с Россией.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем раскритиковал
составленную организацией новую политическую карту мира, на которой Крым не обозначен как часть Украины.
В начале сентября Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию в поддержку новой карты мира
, призванной более точно отображать относительные размеры континентов.
В частности, на политической версии карты Украина закрашена зеленым, Россия – желтым, а Крым – бежевым.
Резолюцию поддержали 164 страны. Против проголосовали США. Шесть стран — Украина, Эстония, Грузия, Литва, Молдова и Сербия — воздержались.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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