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Новые тарифы: сколько придется платить за воду в Крыму с октября
Новые тарифы: сколько придется платить за воду в Крыму с октября - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Новые тарифы: сколько придется платить за воду в Крыму с октября
В Крыму с 1 октября подорожают услуги водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T13:47
2026-09-23T13:47
2026-09-23T14:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 октября подорожают услуги водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Для населения тариф на водоснабжение и на водоотведение с 1 октября составит 54,67 рубля за 1 куб. метр с НДС. При этом для абонентов Симферопольского филиала тариф составит 31,74 рубля.Для бюджетных учреждений и прочих потребителей водоснабжение обойдется в 71,27 рубля за 1 куб. метр с НДС, водоотведение - 62,26 рубля.С полным списком тарифов в разрезе категорий абонентов и населенных пунктов можно ознакомиться на сайте "Воды Крыма".Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 октября тарифы на электроэнергию вырастут на 11,3%. Тарифы на коммунальные услуги вырастут по всей России. Средний размер индексации по стране составит около 18%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего необходим плановый механизм повышения тарифов по ЖКХ?В Крыму появится умный робот для приема показаний счетчиковГосдума отвергла предложение поднять тарифы ЖКХ на 33%
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РИА Новости Крым
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Новые тарифы: сколько придется платить за воду в Крыму с октября
В Крыму с 1 октября подорожает вода и водоотведение
13:47 23.09.2026 (обновлено: 14:06 23.09.2026)