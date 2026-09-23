https://crimea.ria.ru/20260923/novosti-kryma-i-sevastopolya-k-utru-23-sentyabrya-1159609093.html

Новости Крыма и Севастополя к утру 23 сентября

Новости Крыма и Севастополя к утру 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Новости Крыма и Севастополя к утру 23 сентября

В ночь на среду в Крыму объявлялась угроза атаки беспилотников, в Севастополе звучала воздушная тревога, Крымский мост на час приостанавливал работу. К утру он... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T06:31

2026-09-23T06:31

2026-09-23T06:34

крым

новости крыма

севастополь

крымский мост

новости севастополя

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151354234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a4196753db5905ab5758ad9790bc5f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Крыму объявлялась угроза атаки беспилотников, в Севастополе звучала воздушная тревога, Крымский мост на час приостанавливал работу. К утру он возобновил работу в штатном режиме. Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 3:28. В Главном управлении МЧС России по региону призывали уделить особое внимание жителям северных, центральных, восточных, западных и южных районов. О работе ПВО не сообщалось. Угроза была снята в 6:06.В Севастополе сирены воздушной тревоги включили в 21:49. Отмена опасности была объявлена спустя 40 минут.Движение по Крымскому мосту перекрыли в 1:25 на час. После этого мостовой переход работал в штатном режиме, к утру пробок перед пунктами досмотра нет.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, крымский мост, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым