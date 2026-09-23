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Новости Крыма и Севастополя к утру 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Новости Крыма и Севастополя к утру 23 сентября
Новости Крыма и Севастополя к утру 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Новости Крыма и Севастополя к утру 23 сентября
В ночь на среду в Крыму объявлялась угроза атаки беспилотников, в Севастополе звучала воздушная тревога, Крымский мост на час приостанавливал работу. К утру он... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T06:31
2026-09-23T06:34
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Крыму объявлялась угроза атаки беспилотников, в Севастополе звучала воздушная тревога, Крымский мост на час приостанавливал работу. К утру он возобновил работу в штатном режиме. Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 3:28. В Главном управлении МЧС России по региону призывали уделить особое внимание жителям северных, центральных, восточных, западных и южных районов. О работе ПВО не сообщалось. Угроза была снята в 6:06.В Севастополе сирены воздушной тревоги включили в 21:49. Отмена опасности была объявлена спустя 40 минут.Движение по Крымскому мосту перекрыли в 1:25 на час. После этого мостовой переход работал в штатном режиме, к утру пробок перед пунктами досмотра нет.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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7 495 645-6601
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крым, новости крыма, севастополь, крымский мост, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Новости Крыма и Севастополя к утру 23 сентября

Новости Крыма и Севастополя к утру 23 сентября

06:31 23.09.2026 (обновлено: 06:34 23.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта. Поздняя осень
Ялта. Поздняя осень - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В ночь на среду в Крыму объявлялась угроза атаки беспилотников, в Севастополе звучала воздушная тревога, Крымский мост на час приостанавливал работу. К утру он возобновил работу в штатном режиме.
Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 3:28. В Главном управлении МЧС России по региону призывали уделить особое внимание жителям северных, центральных, восточных, западных и южных районов. О работе ПВО не сообщалось. Угроза была снята в 6:06.
В Севастополе сирены воздушной тревоги включили в 21:49. Отмена опасности была объявлена спустя 40 минут.
Движение по Крымскому мосту перекрыли в 1:25 на час. После этого мостовой переход работал в штатном режиме, к утру пробок перед пунктами досмотра нет.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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