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"Ничего, кровью истекает": крымчанка ответит за пьяное убийство мужа - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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"Ничего, кровью истекает": крымчанка ответит за пьяное убийство мужа
"Ничего, кровью истекает": крымчанка ответит за пьяное убийство мужа - РИА Новости Крым, 23.09.2026
"Ничего, кровью истекает": крымчанка ответит за пьяное убийство мужа
46-летняя жительница Симферополя отправится с в колонию за пьяное убийство мужа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T17:11
2026-09-23T17:11
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убийство
приговор
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прокуратура республики крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. 46-летняя жительница Симферополя отправится с в колонию за пьяное убийство мужа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, женщина зарезала супруга в ходе ссоры в своем доме."В ходе судебного рассмотрения дела осмотрен оптический диск с аудиозаписью, поступивший из Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Так, в ходе звонка на вопрос сотрудника подстанции о том, что с человеком, женщина ответила: "Ничего, кровью истекает", – цитирует пресс-служба довод и.о. прокурора Крыма Дмитрия Егорова, прозвучавший в ходе судебных прений.В последующем на аудиозаписи женщина признается в том, что нанесла супругу ножевое ранение. Сейчас фигурантка заключена под стражу, суд приговорил ее к 8,5 годам исправительной колонии общего режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 лет132 удара ножом: житель Крыма получил 14 лет за жестокое убийство материВ Крыму пьяный мужчина поджег свою жену
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, новости крыма, убийство, приговор, суд, прокуратура республики крым, происшествия
"Ничего, кровью истекает": крымчанка ответит за пьяное убийство мужа

Прокуратура: жительница Симферополя получила срок за пьяное убийство мужа

17:11 23.09.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. 46-летняя жительница Симферополя отправится с в колонию за пьяное убийство мужа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, женщина зарезала супруга в ходе ссоры в своем доме.
"В ходе судебного рассмотрения дела осмотрен оптический диск с аудиозаписью, поступивший из Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Так, в ходе звонка на вопрос сотрудника подстанции о том, что с человеком, женщина ответила: "Ничего, кровью истекает", – цитирует пресс-служба довод и.о. прокурора Крыма Дмитрия Егорова, прозвучавший в ходе судебных прений.
В последующем на аудиозаписи женщина признается в том, что нанесла супругу ножевое ранение. Сейчас фигурантка заключена под стражу, суд приговорил ее к 8,5 годам исправительной колонии общего режима.
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НовостиНовости КрымаУбийствоПриговорСудПрокуратура Республики КрымПроисшествия
 
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