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Не только Крым и Донбасс: Лавров назвал ключевую задачу спецоперации - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Не только Крым и Донбасс: Лавров назвал ключевую задачу спецоперации
Не только Крым и Донбасс: Лавров назвал ключевую задачу спецоперации - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Не только Крым и Донбасс: Лавров назвал ключевую задачу спецоперации
Полный учет прав русских и людей в Крыму, на Донбассе, в Новороссии и на всей территории Украины является одной из ключевых целей спецоперации. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T20:17
2026-09-23T20:17
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Полный учет прав русских и людей в Крыму, на Донбассе, в Новороссии и на всей территории Украины является одной из ключевых целей спецоперации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.Он также указал, что Запад полностью игнорирует устав ООН в части прав человека, поощряя киевский режим. При этом подчеркну, что киевскому режиму и Западу не помогут никакие хитрости в том, что касается языка и религии."Очевидно, по-моему, всем, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил террористами, нелюдями и существами", – подытожил глава российского внешнеполитического ведомства.Москва не оставит в беде русских и русскоязычных людей на Украине и продолжит добиваться восстановления их прав в полном объеме, неоднократно ранее заявлял Лавров. Он также подчеркивал, что Россия продолжит говорить об этой проблеме на международных площадках и будет настаивать на том, чтобы ее решение было необходимым условием долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычныхВ офисе Зеленского призвали внушать детям мысль о России как о врагеРусский язык на Украине исключили из перечня защищенных
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оон, совет безопасности оон, сергей лавров, украина, крым, новые регионы россии, россия, новости сво
Не только Крым и Донбасс: Лавров назвал ключевую задачу спецоперации

Лавров назвал одной из задач СВО полный учет прав русских на Украине

20:17 23.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Полный учет прав русских и людей в Крыму, на Донбассе, в Новороссии и на всей территории Украины является одной из ключевых целей спецоперации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
"Одна из задач специальной военной операции, помимо безусловного обеспечения интересов безопасности России, является полный учет прав русских и русскоязычных людей не только в Крыму, Донбассе и Новороссии, но и на территории Украины, где по-прежнему, при одобрении Запада, действуют законы, тотально запрещающие русский язык во всех сферах", – сказал Лавров.
Он также указал, что Запад полностью игнорирует устав ООН в части прав человека, поощряя киевский режим. При этом подчеркну, что киевскому режиму и Западу не помогут никакие хитрости в том, что касается языка и религии.
"Очевидно, по-моему, всем, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил террористами, нелюдями и существами", – подытожил глава российского внешнеполитического ведомства.
Москва не оставит в беде русских и русскоязычных людей на Украине и продолжит добиваться восстановления их прав в полном объеме, неоднократно ранее заявлял Лавров. Он также подчеркивал, что Россия продолжит говорить об этой проблеме на международных площадках и будет настаивать на том, чтобы ее решение было необходимым условием долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта.
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ООНСовет безопасности ООНСергей ЛавровУкраинаКрымНовые регионы РоссииРоссияНовости СВО
 
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