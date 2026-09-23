https://crimea.ria.ru/20260923/ne-tolko-krym-i-donbass-lavrov-nazval-klyuchevuyu-zadachu-spetsoperatsii-1159641058.html

Не только Крым и Донбасс: Лавров назвал ключевую задачу спецоперации

Не только Крым и Донбасс: Лавров назвал ключевую задачу спецоперации - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Не только Крым и Донбасс: Лавров назвал ключевую задачу спецоперации

Полный учет прав русских и людей в Крыму, на Донбассе, в Новороссии и на всей территории Украины является одной из ключевых целей спецоперации. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T20:17

2026-09-23T20:17

2026-09-23T20:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Полный учет прав русских и людей в Крыму, на Донбассе, в Новороссии и на всей территории Украины является одной из ключевых целей спецоперации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.Он также указал, что Запад полностью игнорирует устав ООН в части прав человека, поощряя киевский режим. При этом подчеркну, что киевскому режиму и Западу не помогут никакие хитрости в том, что касается языка и религии."Очевидно, по-моему, всем, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил террористами, нелюдями и существами", – подытожил глава российского внешнеполитического ведомства.Москва не оставит в беде русских и русскоязычных людей на Украине и продолжит добиваться восстановления их прав в полном объеме, неоднократно ранее заявлял Лавров. Он также подчеркивал, что Россия продолжит говорить об этой проблеме на международных площадках и будет настаивать на том, чтобы ее решение было необходимым условием долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычныхВ офисе Зеленского призвали внушать детям мысль о России как о врагеРусский язык на Украине исключили из перечня защищенных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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оон, совет безопасности оон, сергей лавров, украина, крым, новые регионы россии, россия, новости сво