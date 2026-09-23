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На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 23.09.2026
На Крымском мосту начала расти очередь
Перед пунктом ручного досмотра на Крымский мост со стороны Керчи начала формироваться очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T13:14
2026-09-23T13:14
2026-09-23T13:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Перед пунктом ручного досмотра на Крымский мост со стороны Керчи начала формироваться очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Утром в среду проезд с обеих сторон на Крымский мост был свободен.Вместе с тем, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту со стороны Керчи начала формироваться очередь